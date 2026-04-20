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Sorpresa Napoli, l’ex Inter si candida per la panchina: “Tutto può accadere”

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Sorpresa Napoli, l’ex Inter si candida per la panchina: “Tutto può accadere”
Mancini si candida per la panchina del Napoli. Foto: ANSA
Silhouette di Roberto Mancini con logo Napoli e punto interrogativo, incertezza futuro allenatore

Roberto Mancini ha aperto ad un futuro sulla panchina del Napoli. L’allenatore, intervenuto all’evento Inside the sport, ha parlato anche della squadra azzurra, complimentandosi anche per i risultati degli ultimi anni.

Mancini al Napoli? Risposta che sa di candidatura

Intervenuto dal palco dell’evento Inside The Sport a Coverciano, Roberto Mancini si è soffermato anche sul Napoli e ha risposto anche ad una domanda in merito ad una possibilità di allenare il Napoli un giorno. Di seguito quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Nella vita non si sa mai, le cose cambiano rapidamente e tutto può accadere. Il Napoli ha già un grande allenatore e ha anche un grande presidente, non era semplice vincere due Scudetti in tre anni, soprattutto fuori Milano e Torino. Credo continueranno così”.

Roberto Mancini in tuta da allenamento Adidas con lo stemma della FIGC sul campo di allenamento
Roberto Mancini durante un allenamento della Nazionale. Foto: ANSA

L’ex ct della Nazionale non esclude quindi di poter sedere sulla panchina del Napoli in futuro, in un momento dove i rumors sul futuro di Antonio Conte continuano a non cessare.

La situazione sulla panchina azzurra: cosa farà Conte?

In questo momento, non c’è ancora la certezza assoluta che Antonio Conte resterà l’allenatore del Napoli anche nel prossimo campionato. Quello che filtra, però, lascia presagire ottimismo. L’allenatore ha buttato acqua sul fuoco dopo le tante voci, spiegando come le sue parole sulla Nazionale siano state travisate. Tutto va verso un incontro a fine stagione con De Laurentiis per continuare insieme.

Per Mancini, quindi, ci sarà da aspettare prima di allenare il Napoli. L’allenatore, nel frattempo, proseguirà la sua ricca avventura all’Al-Sadd che per il futuro…non si sa mai!

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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