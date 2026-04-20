Napoli-Lukaku, incontro fatto: Sky rivela cos’è emerso e cosa succede ora

Romelu Lukaku è tornato da poche ore a Napoli e ha parlato oggi faccia a faccia con la società e con Conte. A rivelare cos’è successo e cosa si sono dette le parti è stato pochi minuti fa Gianluca Di Marzio.

Napoli-Lulaku, l’esito dell’incontro: il punto di Di Marzio

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’:

Il belga è tornato a Castel Volturno e in compagnia dell’agente ha incontrato Conte e il ds Manna. L’ipotesi di un’esclusione dalla rosa e di altri provvedimenti disciplinari si allontana. L’attaccante è già di ritorno verso il Belgio dove completerà la riabilitazione.

L’incontro tra Lukaku e il Napoli c’è stato quindi Castel Volturno ed è stato sereno. Un clima quindi collaborativo ma anche costruttivo. Il confronto è stato diretto e la volontà ora condivisa è quella di riallinearsi per guardare avanti e concentrarsi sul futuro.

Come sottolineato da ‘Sky Sport’:

“Il calciatore e la società hanno affrontato il caso trovando una soluzione interna che consenta di chiudere la questione senza altri strascichi o polemiche. Con il comune obiettivo di riportare l’attenzione solo sugli aspetti di campo. Il percorso di recupero procede infatti positivamente e continuerà in Belgio, dove Lukaku rientra per completare l’ultima fase del lavoro di riabilitazione, coordinandosi con lo staff medico del Napoli”.