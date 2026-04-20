“Ho detto a Malagò di fare questo”, ADL non ha dubbi: poi l’annuncio su Conte

Nella giornata di oggi, alle ore 14, si terrà a Milano l’incontro tra le venti società di Serie A e Giovanni Malagò, candidato da loro scelto per le elezioni FIGC del 22 giugno. Prima è inoltre in programma un’Assemblea di Lega per definire i punti cardine che la Serie A vorrà portare avanti insieme a lui. Aurelio De Laurentiis ha parlato prima dell’inizio dell’assemblea.

De Laurentiis elogia Malagò: “Nessuno meglio te. Abete? Non è adatto”

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti oggi a Milano, dove i dirigenti di Serie A si sono ritrovati per l’Assemblea di Lega. Il presidente del Napoli ha indicato nuovamente il nome di Giovanni Malagò per il ruolo di presidente della FIGC, elogiando il suo operato svolto finora:

“Ho chiamato Giovanni Malagò e gli ho detto che doveva prendere in mano la situazione del calcio italiano. Gli ho detto ‘Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai cercato il circolo più importante d’Europa, nessuno meglio te che sei anche un grande sportivo. Unico difetto è che sei innamorato della Roma, sopporteremo anche questo’. La verità è che siamo stanchi di persone che interpretano ruoli istituzionali per avere un proprio prestigio, questo non va bene“.

Il patron azzurro ha inoltre bocciato senza mezzi termini la candidatura di Giancarlo Abete, ritenuto non adatto a questo incarico:

“Abete è un signore che rispetto, suo fratello è un mio socio, ma non è adatto per questo lavoro. Il calcio va rifondato: mi prendono per visionario, dal 2004 ho sempre rotto le scatole a tutti dicendo che era tutto vecchio e che stavamo sbagliando tutto. C’era però gente con il sedere incollato alla poltrona, e non si schiodano“.

Conte nuovo CT dell’Italia? De Laurentiis: “Ho già espresso il mio pensiero”

Aurelio De Laurentiis è infine tornato a parlare di Antonio Conte. Il nome dell’attuale allenatore del Napoli è stato accostato più volte alla panchina della Nazionale italiana ma il presidente azzurro ritiene di aver aver già riposto adeguatamente a questa questione: