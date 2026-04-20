Napoli-Lazio, Politano chiede scusa ai tifosi: “È inspiegabile”

La sconfitta del Napoli contro la Lazio ha lasciato il segno. Un solo punto nelle ultime due partite, dopo cinque vittorie consecutive. Qualcosa di inspiegabile. Ne ha parlato Matteo Politano ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e Canale 21 dopo la partita.

Politano chiede scusa: poi il commento sul futuro di Conte

Matteo Politano non si è mai nascosto, ci ha sempre messo la faccia e non ha mai evitato le responsabilità. Le sue parole dopo la sconfitta contro i biancocelesti ne sono una prova:

“C’è solo da chiedere scusa, perché abbiamo fatto una bruttissima partita sin dall’inizio e non siamo proprio scesi in campo. È un po’ inspiegabile quanto accaduto perché il nostro obiettivo non l’abbiamo ancora centrato.”

L’attaccante ha parlato di difficoltà fisiche e mentali dopo la sfida con il Parma, ma anche dei rumors su Conte: