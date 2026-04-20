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Di Lorenzo, dubbi sul futuro a Napoli? Ne ha parlato il suo agente

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Di Lorenzo, dubbi sul futuro a Napoli? Ne ha parlato il suo agente
Giovanni Di Lorenzo in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Di Lorenzo segue l'Italia di Gattuso

Il Napoli ha alcuni punti fermi per la prossima stagione e per il prossimo futuro. Tra questi c’è il capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo, che continuerà a essere cardine della squadra azzurra per i prossimi anni. Mario Giuffredi, agente del difensore e di Matteo Politano, ha confermato la solidità del progetto.

Giuffredi: “Due pilastri che non hanno mai vacillato”

A margine dell’evento “Inside The Sport 2026”, il procuratore ha dissipato ogni dubbio sulla permanenza dei suoi assistiti. Politano è al Napoli da sei stagioni, Di Lorenzo da sette. Giuffredi non ha esitazioni:

“Sono due pilastri: non lo dico io, ma i risultati che hanno ottenuto e l’amore che hanno dimostrato verso la maglia del Napoli”.

L’agente ha ribadito che dietro questa convinzione non c’è improvvisazione, ma certezza costruita nel tempo. Le scelte di mercato non si costruiscono su promesse. Si fondano su fatti concreti: prestazioni mantenute nel corso degli anni, atteggiamento coerente, identificazione con i colori indossati. Entrambi i giocatori hanno dimostrato questi elementi. Giuffredi ha spiegato il suo metodo: ogni prolungamento, ogni scelta contrattuale passa attraverso una valutazione oggettiva.

Difensore Napoli in azione durante una partita, contesto mercato calciomercato
Di Lorenzo in campo col Napoli. Fonte: ANSA.

Lo scenario futuro: stabilità e continuità nel progetto Napoli

Quali caratteristiche garantiscono la permanenza duratura di un giocatore in un progetto? L’intelligenza calcistica, la qualità tecnica e l’identificazione emotiva con l’ambiente. Giuffredi ha identificato esattamente questi tre elementi nei suoi assistiti. “Sono intelligenti, hanno qualità e soprattutto hanno l’amore per quella maglia che permette loro di spingersi sempre oltre l’ostacolo”. Non è retorica: l’amore per una maglia è ciò che trasforma un giocatore bravo in un pilastro.

Il Napoli negli ultimi anni ha attraversato cicli diversi. Scudetti vinti, campionati complicati, ricostruzioni. In questi mutamenti, Politano e Di Lorenzo hanno mantenuto coerenza. Non hanno mai cercato vie d’uscita quando le difficoltà arrivavano. Questo atteggiamento è raro nel calcio moderno, dove la tentazione di cambiare aria è sempre dietro l’angolo.

I prossimi anni del Napoli passeranno attraverso la continuità di questi due elementi. Politano continuerà a garantire qualità offensiva e dinamismo sulla fascia. Di Lorenzo rimarrà il riferimento difensivo e il leader nello spogliatoio. Giuffredi ha chiuso ogni discussione sulla loro permanenza: non ci sono margini per interpretazioni diverse. La squadra azzurra avrà ancora questi due calciatori come fondamenta su cui costruire il futuro del calciomercato Napoli.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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