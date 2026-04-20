“Buongiorno come Bonucci”, il paragone in diretta spiazza tutti: il motivo

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio“, in onda su Televomero, Massimo Giletti è intervenuto con un paragone fra Bonucci e Buongiorno spiazzante solo all’apparenza. Secondo lui, il centrale del Napoli starebbe patendo l’assenza di Rrahmani, proprio come l’ex Juve pativa quella di Chiellini.

Intervenuto a “Il Bello del Calcio“, in onda su Televomero, Massimo Giletti ha detto la sua sul clamoroso calo subito in questa stagione da Alessandro Buongiorno:

“Il Napoli ha visto dormire tanti giocatori, io ho visto Buongiorno dormire spesso quest’anno e parliamo di un giocatore pagato 40 milioni che sono tanti. Senza Rrahmani sta facendo molta fatica, è come Bonucci che senza Chiellini e Barzagli che andava in difficoltà”.