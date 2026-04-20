Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Buongiorno come Bonucci”, il paragone in diretta spiazza tutti: il motivo

di
“Buongiorno come Bonucci”, il paragone in diretta spiazza tutti: il motivo
Buongiorno e Bonucci a confronto. Foto: SpazioNapoli
Confronto tra Alessandro Buongiorno e Leonardo Bonucci, difensori centrali del Napoli

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio“, in onda su Televomero, Massimo Giletti è intervenuto con un paragone fra Bonucci e Buongiorno spiazzante solo all’apparenza. Secondo lui, il centrale del Napoli starebbe patendo l’assenza di Rrahmani, proprio come l’ex Juve pativa quella di Chiellini.

Giletti: “Buongiorno come Bonucci, vi spiego perché”

Intervenuto a “Il Bello del Calcio“, in onda su Televomero, Massimo Giletti ha detto la sua sul clamoroso calo subito in questa stagione da Alessandro Buongiorno:

“Il Napoli ha visto dormire tanti giocatori, io ho visto Buongiorno dormire spesso quest’anno e parliamo di un giocatore pagato 40 milioni che sono tanti. Senza Rrahmani sta facendo molta fatica, è come Bonucci che senza Chiellini e Barzagli che andava in difficoltà”.

Il paragone, quindi, non è proprio un complimento, ma anzi un modo di ribadire le difficoltà del difensore azzurro, reduce dall’ennesima prestazione da incubo della sua stagione contro la Lazio.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

Gestione cookie