Tomori snobba il Napoli, i rossoneri non hanno paura: “Noi potevamo fare di più”

Fikayo Tomori e Adrien Rabiot hanno riconosciuto gli errori del Milan nella corsa scudetto: il difensore inglese e il centrocampista francese confessano che potevano fare molto di più per contrastare l’Inter, ormai favorita per la vittoria finale. Il Napoli, dunque, non sarebbe stato un avversario difficile da superare. La classifica, per il momento, dà ragione ai rossoneri.

Milan: il rammarico di Rabiot sul campionato

Adrien Rabiot non nasconde la delusione dopo aver raggiunto il Napoli in classifica:

“Lo Scudetto lo abbiamo messo alle spalle, questo obiettivo è andato e bisogna essere concentrati sulla Champions”

La matematica e il calendario hanno trasformato il sogno tricolore in una rincorsa impossibile. L’Inter domina la classifica e il Milan, nonostante il secondo posto, sa che la partita è già persa. Il centrocampista non si risparmia nell’autocritica, riconoscendo che la mentalità del gruppo non è bastata a compensare le lacune tattiche. I rossoneri, dunque, potevano meglio del Napoli. Questa è l’opinione di Tomori.

Tomori concorda: il Milan meglio del Napoli

Fikayo Tomori rinforza il concetto. Il difensore, intervistato dopo la vittoria sul Verona, sottolinea come il rammarico sia collettivo.

“Ha ragione Rabiot, quando dice che c’è grande rammarico perché potevamo fare di più, anche se ora siamo secondi a pari punti col Napoli”

L’ammissione diretta del fallimento è il segnale che dentro lo spogliatoio rossonero la consapevolezza è totale: le occasioni sono state sprecate. Il Milan si concentra sulla Champions League e sulla continuità in campionato, ma lo scudetto rimane un’occasione mancata. La distanza dall’Inter si è trasformata in un abisso incolmabile, e i rossoneri devono riorientare gli obiettivi della stagione verso le competizioni europee e il consolidamento del secondo posto.