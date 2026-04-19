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Tomori snobba il Napoli, i rossoneri non hanno paura: “Noi potevamo fare di più”

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Tomori snobba il Napoli, i rossoneri non hanno paura: “Noi potevamo fare di più”
Fikayo Tomori in campo con la maglia del Milan. Fonte: ANSA.
Tomori dice la sua sul confronto con il Napoli.

Fikayo Tomori e Adrien Rabiot hanno riconosciuto gli errori del Milan nella corsa scudetto: il difensore inglese e il centrocampista francese confessano che potevano fare molto di più per contrastare l’Inter, ormai favorita per la vittoria finale. Il Napoli, dunque, non sarebbe stato un avversario difficile da superare. La classifica, per il momento, dà ragione ai rossoneri.

Milan: il rammarico di Rabiot sul campionato

Adrien Rabiot non nasconde la delusione dopo aver raggiunto il Napoli in classifica:

“Lo Scudetto lo abbiamo messo alle spalle, questo obiettivo è andato e bisogna essere concentrati sulla Champions”

La matematica e il calendario hanno trasformato il sogno tricolore in una rincorsa impossibile. L’Inter domina la classifica e il Milan, nonostante il secondo posto, sa che la partita è già persa. Il centrocampista non si risparmia nell’autocritica, riconoscendo che la mentalità del gruppo non è bastata a compensare le lacune tattiche. I rossoneri, dunque, potevano meglio del Napoli. Questa è l’opinione di Tomori.

Il Milan può fare meglio del Napoli?
Fikayo Tomori esulta in campo con la maglia del Milan. Fonte: ANSA.

Tomori concorda: il Milan meglio del Napoli

Fikayo Tomori rinforza il concetto. Il difensore, intervistato dopo la vittoria sul Verona, sottolinea come il rammarico sia collettivo.

“Ha ragione Rabiot, quando dice che c’è grande rammarico perché potevamo fare di più, anche se ora siamo secondi a pari punti col Napoli”

L’ammissione diretta del fallimento è il segnale che dentro lo spogliatoio rossonero la consapevolezza è totale: le occasioni sono state sprecate. Il Milan si concentra sulla Champions League e sulla continuità in campionato, ma lo scudetto rimane un’occasione mancata. La distanza dall’Inter si è trasformata in un abisso incolmabile, e i rossoneri devono riorientare gli obiettivi della stagione verso le competizioni europee e il consolidamento del secondo posto.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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