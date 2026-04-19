Nazionale, Allegri chiarisce ogni dubbio: adesso tocca a Conte

Massimiliano Allegri, a seguito della vittoria del suo Milan contro l’Hellas, ha parlato del suo futuro. Il tecnico toscano ha deciso di chiudere la porta alla nazionale italiana. Solo il Milan occupa i suoi pensieri dopo il successo in quel di Verona. Stessa cosa vorrebbero sentirsi dire i tifosi del Napoli da Antonio Conte, ma per il tecnico salentino i dubbi non fanno che aumentare.

Allegri e la Nazionale: “Unico pensiero è il Milan”

L’allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona. Le voci che lo davano vicino alla panchina azzurra si infrangono contro una dichiarazione netta:

“Nessuna telefonata, unico pensiero è il Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo continueremo”.

Non c’è spazio per interpretazioni. Allegri ha scelto di restare e di portare avanti il progetto avviato con i rossoneri, ignorando completamente le speculazioni sul suo futuro in nazionale. La vittoria a Verona arriva dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese. Allegri ha analizzato la prestazione con lucidità. I rossoneri hanno sofferto il gioco dei veneti ma hanno mantenuto la solidità difensiva necessaria.

Il Milan agguanta il Napoli: Conte che fa?

La differenza tra i due club emerge chiaramente in questa fase cruciale della stagione. Il Milan raccoglie punti preziosi mentre il Napoli di Conte ha subito due sconfitte pesanti. Allegri ha sottolineato l’importanza di migliorare tecnicamente, ma il focus rimane sulla raccolta di risultati. Con cinque giornate ancora da disputare, ogni vittoria assume un peso specifico diverso a seconda della posizione in classifica.

I rossoneri continueranno il loro cammino con Allegri saldamente alla guida. Niente distrazioni, niente tentazioni dalla nazionale. Il Milan rappresenta l’unica priorità, e le prossime partite diranno se questa scelta tattica e di continuità porterà i risultati sperati. Il Napoli, invece, dovrà fare i conti con la volontà di Antonio Conte. L’ex CT potrebbe subire, ancora una volta, il fascino della Nazionale italiana.