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Napoli, il dato ora è preoccupante: è successo anche contro la Lazio

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Napoli, il dato ora è preoccupante: è successo anche contro la Lazio
Napoli e Lazio in campo per il match di Serie A
Napoli e Lazio si fronteggiano in campo

Il Napoli incassa il settimo gol nei primi dieci minuti di stagione: contro la Lazio arriva lo 0-2 che espone una fragilità tattica ricorrente e inspiegabile negli azzurri di Conte.

Napoli: l’approccio sbagliato costa caro contro la Lazio

La sconfitta al Maradona non è una semplice battuta d’arresto. Gli azzurri subiscono il gol di Cancellieri dopo soli sei minuti, frutto di una difesa disattenta. Spinazzola non chiude su Cancellieri, Anguissa lo perde di vista. Il dato statistico è allarmante: sette reti incassate nei primi dieci minuti rappresentano un pattern che va oltre la casualità. Conte non lo dichiara pubblicamente, ma l’insoddisfazione traspare dalle sue scelte successive. Un allenatore di questa levatura non accetta leggerezze organizzative.

Contro la Lazio: il ritmo sbagliato fin dal fischio d’inizio

Il Napoli scende in campo scarico, imballato, privo della concentrazione necessaria. La Lazio non fa nulla di straordinario: capitalizza semplicemente gli errori iniziali dei partenopei. Questa non è una questione di qualità individuale, ma di mentalità collettiva al fischio d’inizio. Alcuni allenatori costruiscono squadre che soffrono nel primo quarto d’ora; altri, come Conte, esigono massima lucidità nelle fasi iniziali. Gli azzurri hanno fallito su questo aspetto per la settima volta in stagione.

Qual è il nodo? Non mancano i giocatori esperti in difesa, eppure gli errori di posizionamento si ripetono. Spinazzola ha sbagliato la marcatura, Anguissa non ha anticipato il movimento avversario. Sono dettagli che un difensore navigato dovrebbe gestire automaticamente, soprattutto in una squadra dove la pressione iniziale è parte del progetto tattico di Conte.

Il precedente più pesante risale a novembre, quando il Bologna inflisse una sconfitta bruciante al Napoli. Quella volta Conte aveva manifestato chiaramente il suo disagio. Stavolta l’atmosfera è simile: una squadra che non entra con l’atteggiamento giusto paga il prezzo contro avversari organizzati e pronti a punire. La Lazio ha sfruttato l’occasione, raddoppiando e chiudendo il match.

Gli azzurri affrontano ora una riflessione interna su come preparare le gare e su quale sia il livello di concentrazione richiesto. Sette gol in dieci minuti non è un numero casuale; è il segnale di un problema strutturale nel modo in cui la squadra affronta i novanta minuti. Il prossimo impegno del Napoli dovrà necessariamente mostrare un atteggiamento diverso fin dal primo minuto, altrimenti il dato continuerà a peggiorare.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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