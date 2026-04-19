Napoli, Giampaolo sfida gli azzurri: anche la Cremonese senza paura

Marco Giampaolo non rinuncia a credere in un risultato positivo al Maradona. Il tecnico della Cremonese, reduce dal pareggio interno contro il Torino, ha dichiarato in conferenza stampa che la sua squadra può tornare a Cremona con un risultato positivo dalla trasferta a Napoli. Nel calcio niente è scontato, secondo l’allenatore grigiorosso.

Giampaolo: la Cremonese prepara l’assalto a Napoli

Dopo il ko annullato contro i piemontesi, Giampaolo ha ribadito la sua fiducia nel gruppo. Può accadere di tutto, ha sottolineato il tecnico, ribadendo che bisogna guardare poco in faccia ogni avversario, pur riconoscendone i valori:

“Siamo in un momento della stagione in cui bisogna guardare poco in faccia ogni avversario, pur riconoscendo i valori. Nel calcio può succedere di tutto, serve preparare la partita come si deve. Si può pensare di tornare a Cremona con un risultato positivo. Niente è scontato nel calcio. La squadra deve rimanere positiva, per me abbiamo fatto il massimo e non è bastato.”

La squadra ha mostrato difficoltà mentali nella partita contro il Torino, ma ha avuto una buona presenza in campo e ha creato occasioni che non è riuscita a concretizzare. L’allenatore non si è lamentato della prestazione complessiva, anzi ha elogiato l’atteggiamento della rosa fino a quel momento.

Napoli, la Cremonese arriva senza timori

Quale atteggiamento porterà Giampaolo al Maradona? Lo stesso con cui ha affrontato il Torino: una squadra che sa di poter vincere anche negli ultimi minuti, costruendo la partita step by step. L’allenatore ha spiegato che non poteva mettere in disequilibrio il match fin dall’inizio, alimentando le inerzie negative già presenti. La scelta tattica di inserire Okereke in corsa era contestualizzata alla partita specifica, quella che si poteva vincere anche all’80esimo minuto.

La Cremonese recupererà Maleh, che termina la squalifica, ma difficilmente avrà Vardy disponibile. Giampaolo ha preparato la sfida a Napoli come si deve, consapevole che nel calcio le sorprese accadono. Gli azzurri dovranno stare attenti a una squadra che arriva al Maradona con l’atteggiamento giusto e la convinzione di poter portare via un risultato positivo dal capoluogo campano.