Napoli e Juve Stabia insegnano i veri valori del calcio giovanile: bellissima iniziativa

Le squadre Under 15 e Under 16 di Napoli e Juve Stbia insieme al di là dei risultati

Bellissima iniziativa che ha unito i giovanissimi di Napoli e Juve Stabia. I giocatori delle categorie Under 15 e Under 16 si sono incontrati in momento di condivisione e sportività alla Stazione di S. Maria Novella.

Napoli e Juve Stabia colorano S. Maria Novella

Dopo aver giocato quest’oggi a Firenze, le rappresentanti Under 15 e Under 16 del Napoli hanno incrociato i pari età della Juve Stabia nella Stazione di S. Maria Novella. Il risultato, in questo caso, è stato un momento di sportività che ricorda a tutti i veri valore del calcio giovanile: le due delegazioni giovanili si sono infatti riunite in un abbraccio e una foto celebrativa.

Questo incontro ricorda un po’ a tutti cosa è più importante nel calcio giovanile: un luogo dove non regnano i risultati, ma il rispetto fra gli avversari e la sana competizione.