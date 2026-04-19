Napoli, arriva l’attacco: “Dovrebbe scusarsi, è vergognoso!”

Napoli travolto dalla Lazio 2-0 al Maradona: il Corriere dello Sport è netto, la sconfitta rappresenta una delle peggiori dell’era Conte, al pari di Verona e Bologna.

Napoli-Lazio: una figuraccia senza attenuanti

Gli azzurri hanno consegnato una prestazione inaccettabile contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Non è la sconfitta a pesare, ma il modo in cui è arrivata. Come scrive il quotidiano, “una partita vergognosa, una figuraccia inaccettabile. Il Napoli dovrebbe scusarsi“. La Lazio ha dominato in ogni aspetto: motivazioni, determinazione, applicazione tattica. Il Napoli non ha mai trovato il bandolo della matassa, subendo il gioco degli avversari dal primo all’ultimo minuto. Il risultato 2-0 fotografa perfettamente il divario che si è creato sul campo.

Cinquantamila tifosi hanno riempito lo stadio Maradona e hanno applaudito la squadra anche al termine di una serata da dimenticare. Secondo Corriere dello Sport, “gli azzurri dovrebbero delle scuse agli oltre 50.000 che anche ieri hanno riempito il Maradona“. L’applauso finale della curva rappresenta un atto d’amore incondizionato, ma la squadra ha tradito questa fiducia con una prestazione che non ha retto il confronto con gli avversari. La dimostrazione di ciò sono il quantitativo di tiri in porta, che è rimasto a 0 per tutta la partita.

Conte e il ritorno al Maradona: la sfida della reazione

Cosa deve cambiare da domani a Castel Volturno? Venerdì il Maradona sarà di nuovo pronto a spingere la squadra, ma questa volta gli azzurri dovranno ripagare quella lealtà con una prestazione all’altezza. Non bastano promesse: servono fatti concreti sul terreno di gioco.

La sconfitta contro la Lazio pesa come un macigno nella corsa del Napoli. Conte dovrà trovare le risposte giuste e i giocatori dovranno dimostrare di avere la forza mentale per riscattarsi. Il prossimo impegno al Maradona diventa cruciale: i tifosi partenopei hanno dimostrato di essere dalla parte della squadra, ora tocca agli azzurri onorare questo legame con prestazioni convincenti.