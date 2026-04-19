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L’ex al miele sul Napoli: “Esperienza che porterò sempre nel cuore”

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L’ex al miele sul Napoli: “Esperienza che porterò sempre nel cuore”
I calciatori del Napoli uniti in abbraccio. Fonte: ANSA
Calciatori del Napoli si abbracciano, simbolo di inclusione e unità nello sport

L’ex calciatore del Napoli torna sulla sua esperienza in partenopeo, utilizzando parole al miele sugli azzurri.

Raspadori: “Esperienza bellissima a Napoli, ma cercavo continuità”

In conferenza stampa con l’Atalanta, l’ex attaccante del Napoli torna sul suo passato partenopeo con tono definitivo. Ho vissuto un’esperienza bellissima a Napoli, che resterà sempre con me, dichiara Raspadori. Aggiunge subito dopo il motivo della separazione: “Sto cercando continuità. Poi, a gennaio si è aperta questa possibilità: l’Atalanta ha dimostrato di volermi fortemente ed era ciò che cercavo”.

Parole al miele di Giacomo Raspadori, che ha lasciato un buon ricordo in terra partenopea e che ha dimostrato di meritare l’amore dei tifosi e della gente sudando sempre la maglia e dando sempre il massimo ogni volta che è stato chiamato in causa.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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