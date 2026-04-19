L’ex al miele sul Napoli: “Esperienza che porterò sempre nel cuore”

L’ex calciatore del Napoli torna sulla sua esperienza in partenopeo, utilizzando parole al miele sugli azzurri.

Raspadori: “Esperienza bellissima a Napoli, ma cercavo continuità”

In conferenza stampa con l’Atalanta, l’ex attaccante del Napoli torna sul suo passato partenopeo con tono definitivo. “Ho vissuto un’esperienza bellissima a Napoli, che resterà sempre con me“, dichiara Raspadori. Aggiunge subito dopo il motivo della separazione: “Sto cercando continuità. Poi, a gennaio si è aperta questa possibilità: l’Atalanta ha dimostrato di volermi fortemente ed era ciò che cercavo”.

Parole al miele di Giacomo Raspadori, che ha lasciato un buon ricordo in terra partenopea e che ha dimostrato di meritare l’amore dei tifosi e della gente sudando sempre la maglia e dando sempre il massimo ogni volta che è stato chiamato in causa.