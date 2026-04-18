Napoli-Lazio 0-2: gli azzurri crollano a sorpresa, Sarri annulla Conte

Una brutta sconfitta per il Napoli di Conte, che cade in casa dopo un anno e mezzo in campionato contro la Lazio di Sarri. Decisive le reti di Cancellieri e Basic tra primo e secondo tempo. Un ko doloroso per i partenopei, in attesa del Milan che punterà a riagganciare Hojlund e compagni nella sfida a Verona.

Napoli-Lazio, il commento della partita: azzurri mai pericolosi

Un pessimo Napoli cade in casa contro la Lazio, senza mai risultare davvero pericoloso durante il match. La squadra di Sarri passa in vantaggio dopo appena 6 minuti con la rete di Cancellieri su assist di Taylor. Intorno alla mezz’ora, i biancocelesti hanno la grande chance di raddoppiare su calcio di rigore, ma Zaccagni si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic, che neutralizza il terzo penalty della sua stagione.

La ripresa si apre con lo stesso canovaccio, con un Napoli molto poco aggressivo e pericoloso e una Lazio ben più insidiosa. Al 57′ gli uomini di Sarri trovano anche il raddoppio con una conclusione da fuori area di Basic dopo un rimpallo favorevole. I partenopei provano a reagire con il neo entrato Alisson Santos, ma è l’unica vera chance di una gara sottotono.

Un ko pesante, dopo oltre un anno in casa in campionato, che potrebbe permettere al Milan di riagganciare il Napoli al secondo posto a 66 punti in caso di vittoria contro il Verona nella sfida di domani.