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Dalla Lazio al Napoli: super offerta azzurra, che mossa di Manna

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Dalla Lazio al Napoli: super offerta azzurra, che mossa di Manna
Mario Gila nel mirino del Napoli: la trattativa tra Lazio e gli azzurri. Foto: SpazioNapoli
Mario Gila nel mirino del Napoli: trattativa di mercato tra Lazio e azzurri

Mario Gila finisce nel mirino del Napoli con un’offerta economica importante: tre milioni di euro netti a stagione più bonus per convincere la Lazio a cederlo. Giovanni Manna accelera sui tempi.

Gila, inserimento azzurro: il vantaggio rispetto a Milan e Inter

Secondo quanto affermato dal giornalista Rai Antonello Perrillo, il difensore centrale spagnolo classe 2000 è la priorità assoluta di Manna. La Lazio chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che il Napoli può affrontare. Ciò che rende la trattativa concreta è la scadenza contrattuale: Gila ha un accordo con i biancocelesti fino a giugno 2027, il che obbliga Lotito a cederlo quest’estate per non perderlo a parametro zero. Metà dell’incasso andrà al Real Madrid, proprietario di una percentuale sulla rivendita.

Mario Gila difensore della Lazio in maglia azzurra contrasta un avversario durante una partita di Serie A
Mario Gila durante una partita di Serie A. Foto: ANSA

Il Napoli è in vantaggio rispetto alla concorrenza perché Manna è pronto a chiudere subito l’operazione senza indugi burocratici. Milan, Inter e Aston Villa seguono il giocatore ma rimangono dietro negli azzurri nella corsa.

Napoli e la strategia sull’ingaggio: tre milioni per bruciare la concorrenza

Qual è il vero elemento che differenzia l’offerta partenopea da quella degli altri club? La proposta economica. Gli azzurri garantiranno a Gila lo stipendio più alto sul mercato, almeno tre milioni di euro netti annui più incentivi. Una mossa intelligente per accelerare la fumata bianca e convincere il giocatore a scegliere Napoli. L’agente di Gila, Alejandro Camaño, ha rapporti consolidati con Marotta all’Inter—è procuratore anche di Lautaro Martinez e Hakimi—ma questo non basta a spostare gli equilibri. La soluzione economica proposta da Manna risulta decisiva.

Per il Napoli l’estate 2024 rappresenta il momento giusto: Gila vuole giocare con continuità, la Lazio deve vendere per esigenze di bilancio, e gli azzurri hanno la forza economica e la determinazione per accelerare. Mario Gila potrebbe indossare la maglia del Napoli se la trattativa procede senza intoppi nei prossimi mesi.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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