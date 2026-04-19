Dalla Lazio al Napoli: super offerta azzurra, che mossa di Manna

Mario Gila finisce nel mirino del Napoli con un’offerta economica importante: tre milioni di euro netti a stagione più bonus per convincere la Lazio a cederlo. Giovanni Manna accelera sui tempi.

Gila, inserimento azzurro: il vantaggio rispetto a Milan e Inter

Secondo quanto affermato dal giornalista Rai Antonello Perrillo, il difensore centrale spagnolo classe 2000 è la priorità assoluta di Manna. La Lazio chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che il Napoli può affrontare. Ciò che rende la trattativa concreta è la scadenza contrattuale: Gila ha un accordo con i biancocelesti fino a giugno 2027, il che obbliga Lotito a cederlo quest’estate per non perderlo a parametro zero. Metà dell’incasso andrà al Real Madrid, proprietario di una percentuale sulla rivendita.

Il Napoli è in vantaggio rispetto alla concorrenza perché Manna è pronto a chiudere subito l’operazione senza indugi burocratici. Milan, Inter e Aston Villa seguono il giocatore ma rimangono dietro negli azzurri nella corsa.

Napoli e la strategia sull’ingaggio: tre milioni per bruciare la concorrenza

Qual è il vero elemento che differenzia l’offerta partenopea da quella degli altri club? La proposta economica. Gli azzurri garantiranno a Gila lo stipendio più alto sul mercato, almeno tre milioni di euro netti annui più incentivi. Una mossa intelligente per accelerare la fumata bianca e convincere il giocatore a scegliere Napoli. L’agente di Gila, Alejandro Camaño, ha rapporti consolidati con Marotta all’Inter—è procuratore anche di Lautaro Martinez e Hakimi—ma questo non basta a spostare gli equilibri. La soluzione economica proposta da Manna risulta decisiva.

Per il Napoli l’estate 2024 rappresenta il momento giusto: Gila vuole giocare con continuità, la Lazio deve vendere per esigenze di bilancio, e gli azzurri hanno la forza economica e la determinazione per accelerare. Mario Gila potrebbe indossare la maglia del Napoli se la trattativa procede senza intoppi nei prossimi mesi.