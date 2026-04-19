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Addio Lukaku, il Napoli fa uno sconto: c’è anche un club italiano

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Addio Lukaku, il Napoli fa uno sconto: c’è anche un club italiano
Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli. Foto: ANSA
Romelu Lukaku in maglia Napoli durante una partita, attaccante belga in campo

Che Romelu Lukaku lascerà il Napoli nella prossima sessione estiva non è più una notizia. Le sorprese non possono essere escluse a priori, ma le sensazioni non lasciano spazio a troppe interpretazioni. La valutazione è scesa ancora, rispetto ai 15-20 milioni richiesti nei mesi precedenti. Sull’attaccante belga, infatti, ci sarebbe anche un club italiano.

Lukaku e il Napoli: addio ormai certo

L’attaccante belga non ha rispettato i parametri attesi dalla dirigenza partenopea. Le prestazioni insufficienti hanno convinto il club a procedere con la cessione. Secondo l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, diversi club europei seguono la situazione con attenzione concreta. Anche il Milan, però, rappresenta l’opzione più credibile tra le società della Serie A interessate al trasferimento.

La riduzione della cifra richiesta rispecchia il calo di appeal del giocatore nel mercato. Lukaku ha faticato a integrarsi negli schemi tattici di Conte, generando perplessità sui tempi di ambientamento e sulla reale capacità di incidere in questa fase della carriera. Il Napoli preferisce monetizzare la cessione piuttosto che rischiare un ulteriore anno di scarso rendimento.

Lukaku in partita con il Napoli
Lukaku e la sua decisione

Le alternative europee: Fenerbahce e non solo

Quale destinazione per Lukaku? Oltre al Milan, il belga interessa a Fenerbahce, Besiktas, Lione e Monaco. I club turchi rappresentano un’opzione concreta dal punto di vista economico e della visibilità internazionale. La Francia propone campionati più competitivi ma con margini di investimento limitati rispetto alla Premier League.

La strategia del Napoli è chiara: accettare qualsiasi offerta superiore ai 10 milioni per liberare il monte ingaggi e reinvestire in profili più funzionali al progetto tattico. L’estate sarà decisiva per definire la permanenza o l’addio di Lukaku, con il Milan che rimane l’alternativa più credibile per una soluzione domestica nel calciomercato Napoli.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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