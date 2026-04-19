Addio Lukaku, il Napoli fa uno sconto: c’è anche un club italiano

Che Romelu Lukaku lascerà il Napoli nella prossima sessione estiva non è più una notizia. Le sorprese non possono essere escluse a priori, ma le sensazioni non lasciano spazio a troppe interpretazioni. La valutazione è scesa ancora, rispetto ai 15-20 milioni richiesti nei mesi precedenti. Sull’attaccante belga, infatti, ci sarebbe anche un club italiano.
Lukaku e il Napoli: addio ormai certo
L’attaccante belga non ha rispettato i parametri attesi dalla dirigenza partenopea. Le prestazioni insufficienti hanno convinto il club a procedere con la cessione. Secondo l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, diversi club europei seguono la situazione con attenzione concreta. Anche il Milan, però, rappresenta l’opzione più credibile tra le società della Serie A interessate al trasferimento.
La riduzione della cifra richiesta rispecchia il calo di appeal del giocatore nel mercato. Lukaku ha faticato a integrarsi negli schemi tattici di Conte, generando perplessità sui tempi di ambientamento e sulla reale capacità di incidere in questa fase della carriera. Il Napoli preferisce monetizzare la cessione piuttosto che rischiare un ulteriore anno di scarso rendimento.
Le alternative europee: Fenerbahce e non solo
Quale destinazione per Lukaku? Oltre al Milan, il belga interessa a Fenerbahce, Besiktas, Lione e Monaco. I club turchi rappresentano un’opzione concreta dal punto di vista economico e della visibilità internazionale. La Francia propone campionati più competitivi ma con margini di investimento limitati rispetto alla Premier League.
La strategia del Napoli è chiara: accettare qualsiasi offerta superiore ai 10 milioni per liberare il monte ingaggi e reinvestire in profili più funzionali al progetto tattico. L’estate sarà decisiva per definire la permanenza o l’addio di Lukaku, con il Milan che rimane l’alternativa più credibile per una soluzione domestica nel calciomercato Napoli.