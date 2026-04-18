Ultras Napoli, continua la protesta: spunta lo striscione fuori al Maradona (FOTO)

Gli ultras del Napoli continuano le proteste sui divieti di trasferta, schierandosi anche al fianco delle tifoserie avversarie afflitte da simili provvedimenti. Il messaggio della Curva A è chiaro: “Vogliamo i nostri rivali”.
La Curva A tuona: “Basta divieti”
Già prima di Napoli-Milan, gli ultras azzurri avevano mostrato solidarietà ai tifosi rossoneri, colpiti dal divieto di trasferta ai residenti in Lombardia. La tifoseria azzurra mostra così un’enorme coerenza: le proteste agli innumerevoli divieti di trasferta ai propri danni si uniscono a quelle sulle decisioni contro le altre tifoserie, mettendo nel mirino una misura che impedisce il fronteggiarsi di tifoserie rivali.
Visualizza questo post su Instagram
La Curva A ha dunque ribadito la sua posizione anche a poche ore da Napoli-Lazio, dove ancora una volta la trasferta è stata vietata ai residenti nella regione laziale. Lo slogan è chiaro: “Basta divieti territoriali, rivogliamo i nostri rivali!“.