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Ultras Napoli, continua la protesta: spunta lo striscione fuori al Maradona (FOTO)

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Ultras Napoli, continua la protesta: spunta lo striscione fuori al Maradona (FOTO)
Ultras Napoli protestano con striscioni al Maradona contro i divieti di trasferta. Foto: ANSA
Tifosi del Napoli con striscioni di protesta contro i divieti di trasferta al Maradona

Gli ultras del Napoli continuano le proteste sui divieti di trasferta, schierandosi anche al fianco delle tifoserie avversarie afflitte da simili provvedimenti. Il messaggio della Curva A è chiaro: “Vogliamo i nostri rivali”.

La Curva A tuona: “Basta divieti”

Già prima di Napoli-Milan, gli ultras azzurri avevano mostrato solidarietà ai tifosi rossoneri, colpiti dal divieto di trasferta ai residenti in Lombardia. La tifoseria azzurra mostra così un’enorme coerenza: le proteste agli innumerevoli divieti di trasferta ai propri danni si uniscono a quelle sulle decisioni contro le altre tifoserie, mettendo nel mirino una misura che impedisce il fronteggiarsi di tifoserie rivali.

 

 

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La Curva A ha dunque ribadito la sua posizione anche a poche ore da Napoli-Lazio, dove ancora una volta la trasferta è stata vietata ai residenti nella regione laziale. Lo slogan è chiaro: “Basta divieti territoriali, rivogliamo i nostri rivali!“.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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