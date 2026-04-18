Napoli-Lazio, Spinazzola: “Nulla di buono oggi. La fiammella si è spenta dopo il Parma”

Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta del Napoli contro la Lazio. Un ko che ha fatto emergere, con massima onestà, l’umore dello spogliatoio azzurro nel corso della settimana.

Con la massima onestà, Spinazzola ha commentato quanto successo negli ultimi giorni e nel corso della gara di oggi:

La squadra ha mollato? Oggi eravamo veramente scarichi. Non abbiamo solo stanchezza fisica, ma prima ancora mentale. Ho visto una squadra scarica, domenica un contraccolpo c’è stato“.

Subito dopo ha aggiunto:

“Tutto l’anno siamo stati a rincorrere e domenica col Parma una fiammella si è spenta. Era un sogno difficile, ma per una squadra come noi, non ci possono essere queste partite. In Champions non sei ancora qualificato e devi spingere fino alla fine.

Credere nello scudetto? Credevamo in un passo falso che potesse riaprire tutto, ma si è spenta del tutto con il pareggio a Parma e la vittoria dell’Inter. Era un sogno difficile anche solo da pensare, ma spingevamo mentalmente”.