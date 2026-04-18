Napoli-Lazio, il messaggio di Sarri per Hamsik: la frase che ha fatto emozionare i tifosi azzurri

Al termine di Napoli-Lazio le parole di Maurizio Sarri hanno riportato indietro nel tempo i tifosi azzurri. Il tecnico dei biancocelesti, dopo il successo contro il Napoli, ha analizzato la gara soffermandosi su un tema tattico. Ma la risposta ha preso una piega diversa quando è emerso il nome di Marek Hamsik, presente in tribuna. Il riferimento è stato immediato e ha riacceso il legame con una delle fasi più riconoscibili della storia recente del club.

Il ricordo di Sarri per Hamsik

Nel post partita, Maurizio Sarri ha risposto a una domanda su Taylor, indicato come possibile mezz’ala ideale nel suo sistema. Il tecnico ha scelto di allargare il discorso, tornando su un giocatore che ha segnato il suo percorso a Napoli, Marek Hamsik.

“Hamsik è stato tutto quello che volevo in una mezz’ala, l’ho incontrato uscendo dal campo. Taylor può essere sulla buona strada”.

Una frase breve, ma chiara. Durante le sue stagioni sulla panchina del Napoli, Sarri ha costruito un’identità precisa, in cui Hamsik ha avuto un ruolo centrale. Inserimenti, tempi di gioco, gol equilibrio. Un punto di riferimento tecnico e tattico.

Il legame con Napoli e la reazione dei tifosi

Il riferimento a Hamsik ha subito colpito i tifosi del Napoli. In una serata difficile per il risultato contro la Lazio, quelle parole hanno riportato alla memoria un periodo preciso, legato al gioco e all’identità della squadra.

Sarri ha riconosciuto pubblicamente il valore del suo ex capitano, protagonista di una fase in cui il Napoli è stato tra le realtà più apprezzate della Serie A. Un riconoscimento che va oltre il risultato e si inserisce in una storia condivisa.