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Napoli-Lazio: Conte vs Sarri per blindare la Champions, le formazioni e la scelta su Alisson

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Napoli-Lazio: Conte vs Sarri per blindare la Champions, le formazioni e la scelta su Alisson
Giocatori del Napoli celebrano sul campo.
Giocatori del Napoli in festa sul campo, tra cui McTominay con la maglia numero 8, celebrano insieme alla panchina e allo staff

Il Napoli affronta la Lazio al Maradona con l’obiettivo concreto di assicurarsi matematicamente la Champions League. Gli azzurri, dopo il passo falso contro il Parma, tornano in campo per consolidare il secondo posto. Ecco allora quali sono le scelte di Conte e chi ha schierato di rimando Sarri dal 1′.

Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali

Queste le scelte dei due tecnici:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Va in panchina ancora una volta Alisson.

 

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Cosa serve al Napoli per la Champions: la matematica ancora aperta

Tre punti sono essenziali. Con una vittoria, gli azzurri potrebbero portarsi a una distanza ancora più confortevole dalla zona Champions. Il calendario del Napoli vede successivamente gli impegni contro Cremonese, Como e Bologna: partite alla portata che potrebbero permettere di accumularsi punti decisivi prima del finale.

Conte non può però permettersi ulteriori passi falsi. La stagione è stata logorante dal punto di vista fisico, con rotazioni forzate e scelte tattiche condizionate dalle assenze. Oggi, tuttavia, il tecnico ha il dovere di trovare gli uomini giusti per superare una Lazio che, pur non avendo motivazioni particolari, rimane comunque una squadra di Serie A con qualità tecnica indiscutibile.

Il Napoli deve vincere per tenere viva la corsa Champions e per dimostrare che la frenata di Parma è stata solo uno scivolone.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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