Napoli-Lazio: Conte vs Sarri per blindare la Champions, le formazioni e la scelta su Alisson

Il Napoli affronta la Lazio al Maradona con l’obiettivo concreto di assicurarsi matematicamente la Champions League. Gli azzurri, dopo il passo falso contro il Parma, tornano in campo per consolidare il secondo posto. Ecco allora quali sono le scelte di Conte e chi ha schierato di rimando Sarri dal 1′.
Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali
Queste le scelte dei due tecnici:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
Va in panchina ancora una volta Alisson.
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Cosa serve al Napoli per la Champions: la matematica ancora aperta
Tre punti sono essenziali. Con una vittoria, gli azzurri potrebbero portarsi a una distanza ancora più confortevole dalla zona Champions. Il calendario del Napoli vede successivamente gli impegni contro Cremonese, Como e Bologna: partite alla portata che potrebbero permettere di accumularsi punti decisivi prima del finale.
Conte non può però permettersi ulteriori passi falsi. La stagione è stata logorante dal punto di vista fisico, con rotazioni forzate e scelte tattiche condizionate dalle assenze. Oggi, tuttavia, il tecnico ha il dovere di trovare gli uomini giusti per superare una Lazio che, pur non avendo motivazioni particolari, rimane comunque una squadra di Serie A con qualità tecnica indiscutibile.
Il Napoli deve vincere per tenere viva la corsa Champions e per dimostrare che la frenata di Parma è stata solo uno scivolone.