De Laurentiis si espone: Conte in Nazionale? La risposta è chiara

De Laurentiis esclude l’addio di Conte al Napoli e pone una condizione netta: l’allenatore deve comunicare subito se intende lasciare la panchina azzurra, altrimenti resterà fedele al contratto firmato con il club.
De Laurentiis e la posizione di Conte
Il presidente del Napoli ha rilasciato dichiarazioni a ‘The Athletic’ sull’ipotesi Nazionale, affrontando direttamente la questione. De Laurentiis non accetta ambiguità: o Conte comunica immediatamente il desiderio di andare via oppure rimane legato all’impegno sottoscritto.
“Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte… ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all’ultimo minuto. La squadra è una sua creatura”
ha affermato il numero uno partenopeo.
La logica del presidente è diretta. Se Conte dovesse andarsene senza preavviso, il Napoli si ritroverebbe senza guida tecnica a stagione in corso, compromettendo il lavoro costruito. De Laurentiis sottolinea che avrebbe bisogno di tempo, aprile e maggio, per individuare un sostituto credibile. L’alternativa è una comunicazione immediata:
“Decide immediatamente e dice ‘vorrei andare'”.
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Conte professionista: il contratto vincola tutto
La serietà professionale di Conte diventa il fulcro della posizione di De Laurentiis. Il presidente lo descrive come un uomo che non tradisce gli impegni sottoscritti.
“Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto“,
sostiene De Laurentiis, confidando nella natura del tecnico leccese.
Inoltre, De Laurentiis ricorda un dettaglio istituzionale: la Federcalcio italiana al momento non ha un capo federazione, quindi nessuno potrebbe formalizzare un’offerta a Conte per la panchina della Nazionale. Le elezioni federali sono previste a metà giugno. Questa contingenza rende ancora più improbabile un’uscita anticipata dell’allenatore dal Napoli.
Lo scenario che De Laurentiis dipinge è quindi cristallino: Conte rimane al Napoli fino a fine stagione, salvo una comunicazione ufficiale di volontà contraria entro fine aprile. Qualsiasi altra ipotesi non rientra nelle sue previsioni, poiché contrasterebbe con il profilo umano e professionale dell’allenatore. Il Napoli continua dunque con Conte in panchina, almeno fino al termine della stagione.