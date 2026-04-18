Napoli-Lazio, Milinkovic para il rigore ma Conte è una ‘furia’: la rivelazione da bordocampo

Il Napoli è sotto di un gol, al 37′, contro la Lazio al Maradona, anche grazie a Milinkovic-Savic che ha fatto una super parata sul rigore tirato da Zaccagni. Occhio però a cos’è stato riferito da bordocampo grazie a ‘DAZN’. Conte è andato su tutte le furie.

Conte infuriato: ecco cos’è successo dopo il rigore parato

Federica Zille, a ‘DAZN’, ha dichiarato: