Napoli-Lazio, Milinkovic para il rigore ma Conte è una ‘furia’: la rivelazione da bordocampo

Il Napoli è sotto di un gol, al 37′, contro la Lazio al Maradona, anche grazie a Milinkovic-Savic che ha fatto una super parata sul rigore tirato da Zaccagni. Occhio però a cos’è stato riferito da bordocampo grazie a ‘DAZN’. Conte è andato su tutte le furie.
Conte infuriato: ecco cos’è successo dopo il rigore parato
Federica Zille, a ‘DAZN’, ha dichiarato:
“La reazione di Conte è stata spedire immediatamente Alisson a scaldarsi. Poi sono andati anche Elmas e Rrahmani. Molto innervosito dall’azione che ha portato al rigore, perché poco prima aveva detto a Buongiorno di non alzarsi su Noslin per non rischiare di essere bruciato in velocità“.