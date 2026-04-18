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Napoli-Lazio, Milinkovic para il rigore ma Conte è una ‘furia’: la rivelazione da bordocampo

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Napoli-Lazio, Milinkovic para il rigore ma Conte è una ‘furia’: la rivelazione da bordocampo
Antonio Conte urla dalla panchina durante una sfida del Napoli. Fonte: ANSA
Antonio Conte urla a bordocampo durante una partita del Napoli

Il Napoli è sotto di un gol, al 37′, contro la Lazio al Maradona, anche grazie a Milinkovic-Savic che ha fatto una super parata sul rigore tirato da Zaccagni. Occhio però a cos’è stato riferito da bordocampo grazie a ‘DAZN’. Conte è andato su tutte le furie.

Conte infuriato: ecco cos’è successo dopo il rigore parato

Federica Zille, a ‘DAZN’, ha dichiarato:

La reazione di Conte è stata spedire immediatamente Alisson a scaldarsi. Poi sono andati anche Elmas e Rrahmani. Molto innervosito dall’azione che ha portato al rigore, perché poco prima aveva detto a Buongiorno di non alzarsi su Noslin per non rischiare di essere bruciato in velocità“.

Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

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