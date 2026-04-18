Napoli, il dato è negativo: Conte non l’ha mai fatto in Serie A

Antonio Conte si avvia verso il peggior rendimento statistico della sua carriera in Serie A. Anche vincendo tutte le partite rimanenti,il Napoli raggiungerebbe massimo 81 punti.

Napoli a 81 punti: il record negativo di Conte in Italia

La matematica non lascia spazi all’interpretazione. Se il Napoli dovesse vincere ogni partita fino al termine della stagione, il totale finale sarebbe di 81 punti. Un risultato che rappresenterebbe il peggior bottino mai ottenuto da Conte in Serie A. Per trovare un paragone, bisogna risalire alla stagione 2019/2020 con l’Inter, quando l’allenatore salentino ha collezionato 82 punti. Allora, però, mancò lo scudetto per soli due punti dalla Juventus.

La differenza tra i 82 punti dell’Inter di cinque anni fa e gli 81 attuali del Napoli è minima numericamente, ma sostanziale nel significato. Quella stagione interista rimane comunque l’unica parentesi senza titolo italiano nella carriera di Conte a livello di club italiano. Oggi, persino una striscia perfetta di vittorie non cancella il divario accumulato nella prima parte della stagione.

Come è stato possibile arrivare a questo punto

Quale fattore ha determinato il crollo rispetto alle aspettative? L’inizio di campionato ha segnato il destino della stagione. Nonostante gli investimenti estivi e la continuità tattica garantita da Conte, il Napoli non ha trovato il ritmo vincente delle prime giornate. Le oscillazioni difensive e l’incapacità di mantenere il vantaggio hanno bruciato punti preziosi in scontri diretti e partite apparentemente abbordabili.

Gli azzurri hanno subito più sconfitte di quante ne avesse patite l’Inter nella stagione di confronto. La gestione della pressione e la reattività nei momenti critici hanno fatto la differenza. Dove Conte aveva costruito solidità difensiva e efficienza offensiva con i nerazzurri, il Napoli ha mostrato fragilità episodica ma ricorrente.

Lo scenario finale e le implicazioni future

Raggiungere gli 81 punti equivarrebbe comunque a una stagione di alto livello in termini assoluti. In molti campionati europei, quel totale garantirebbe il titolo o quantomeno una posizione di vertice. In Serie A, però, dove la competizione si è intensificata, il numero rappresenta un arretramento rispetto ai precedenti standard contiani.

Gli azzurri continueranno a lottare fino all’ultima giornata, ma il record negativo resterà indelebile nei dati statistici della gestione Conte in Italia. Questo dato pesa già sugli equilibri interni del Napoli e condizionerà le valutazioni sulla continuità del progetto.