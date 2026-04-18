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Napoli, è finita l’ora dei Fab Four? Un dato terribile fa riflettere Conte

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Napoli, è finita l’ora dei Fab Four? Un dato terribile fa riflettere Conte
I Fab Four non hanno funzionato
I Fab Four del Napoli sotto osservazione

Il Napoli si interroga sul proprio futuro offensivo. Nelle ultime settimane Antonio Conte ha insistito sull’utilizzo dei cosiddetti Fab Four, ma i risultati non stanno dando le risposte attese. Un dato emerso dopo le ultime gare di Serie A accende il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Le prestazioni contro Cagliari, Milan, Parma e Lazio raccontano una squadra poco incisiva nei primi tempi, proprio quando dovrebbe indirizzare le partite. Un segnale che potrebbe spingere l’allenatore a cambiare strada.

Un dato che pesa sulle scelte di Conte

Con McTominay, De Bruyne, Lobotka e Anguissa titolari nei primi tempi, in quattro partite il Napoli ha segnato un solo gol e per di più su calcio piazzato. Troppo poco per una squadra costruita per dominare. Antonio Conte lo sa bene e nelle ultime uscite ha mostrato segnali di nervosismo in panchina. L’idea di schierare insieme i giocatori più offensivi non sta producendo equilibrio. Il Napoli fatica a creare occasioni pulite e spesso si espone alle ripartenze avversarie.

I Fab Four sotto osservazione

Il progetto dei Fab Four nasce per esaltare il talento della rosa. Tuttavia, senza equilibrio, anche le migliori qualità rischiano di disperdersi.

Conte potrebbe valutare soluzioni differenti, magari sacrificando uno dei quattro protagonisti, per riproporre Alisson Santos titolare e cambiare modulo. Non è una bocciatura definitiva, ma una riflessione necessaria. Anche perché il Napoli ha bisogno di risultati immediati per restare agganciato alla zona alta della classifica.

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232

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