Conte fra Napoli e Nazionale: rivelata la decisione dell’allenatore

Antonio Conte ha scelto il Napoli e scarta la panchina della Nazionale. Secondo Il Mattino, il tecnico leccese non considera l’Italia una priorità per il prossimo futuro e punta a completare il ciclo azzurro.

Conte e il Napoli: il terzo anno come obiettivo dichiarato

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si sta delineando con chiarezza. Il contratto del tecnico scade nel 2027, ma quello che emerge dalle valutazioni attuali è una concentrazione totale sul progetto partenopeo. Conte non ha mai considerato la Nazionale come un’alternativa concreta per la prossima stagione. L’allenatore è proiettato verso il completamento di un ciclo simile a quello di Maurizio Sarri, che concluse la sua avventura azzurra dopo tre anni ricchi di risultati e soddisfazioni.

La scelta è chiara: mentre Allegri e Ranieri potrebbero valutare l’ipotesi della panchina azzurra, Conte ha tracciato una strada diversa. Nei suoi pensieri c’è solo il blu del Napoli e il consolidamento del lavoro svolto in questi due anni. Il tecnico leccese vede nel club partenopeo una creatura da far crescere ulteriormente, non una tappa transitoria verso altre destinazioni.

Il Napoli come priorità assoluta: no alla Nazionale

La situazione contrattuale fino al 2027 offre al Napoli una finestra temporale importante per costruire una squadra competitiva. Conte non cerca scorciatoie verso un ritorno da ct e mantiene la sua attenzione esclusivamente sulla Serie A e sul progetto dei partenopei. Questo atteggiamento testimonia una convinzione precisa: il ciclo napoletano merita di essere completato secondo le ambizioni iniziali.

Nei prossimi mesi il Napoli continuerà a operare sul mercato sapendo di avere una guida stabile e orientata verso il lungo termine. Antonio Conte ha scelto di restare concentrato sulla costruzione di una squadra competitiva per il campionato italiano, senza guardare altrove. La Nazionale rimane fuori dai suoi piani: il futuro del tecnico è scritto in azzurro, ma quello del Napoli.