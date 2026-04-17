Lukaku torna a Napoli, dal Belgio sicuri: “Ecco cosa lo aspetta al rientro”

Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli si avvicina e porta con sé tensioni e interrogativi. L’attaccante belga è atteso a Castel Volturno dopo settimane trascorse in Belgio per sottoporsi a cure senza autorizzazione del club. Una scelta che ha sorpreso l’ambiente e acceso il confronto interno. Ora il rientro diventa un passaggio delicato, tra chiarimenti attesi e possibili conseguenze disciplinari, in un momento chiave della stagione per il Napoli.

Un rientro atteso e carico di tensione

Lukaku dovrebbe tornare al centro sportivo lunedì prossimo, 20 aprile,, dopo circa quattro settimane di assenza. Il clima, però, è ben diverso rispetto all’accoglienza ricevute poche settimane. Dal Belgio filtra la consapevolezza che il ritorno non sarà semplice.

Il centravanti non avrebbe previsto una reazione così netta da parte del club. Ora teme il confronto diretto al suo rientro a Castel Volturno, dove sarà chiamato a spiegare la propria scelta.

Il confronto con Conte e la posizione del club

Al rientro, Lukaku incontrerà Antonio Conte e Giovanni Manna. Un faccia a faccia necessario per chiarire la situazione e ristabilire le gerarchie all’interno dello spogliatoio.

La linea del club è chiara. L’assenza dagli allenamenti, nonostante le indicazioni ricevute, non è passata inosservata. Secondo il portale Dhnet.be ci saranno conseguenze, come una possibile esclusione definitiva dalla rosa. Dopo la sfida alla Lazio, diventerà nuovamente un tema centrale in casa azzurra.