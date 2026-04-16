Zaniolo-Napoli, si allontana il grande colpo? Il presidente dell’Udinese fa chiarezza

Nicolò Zaniolo resterà all’Udinese almeno un altro anno. Il presidente Franco Soldati ha smentito categoricamente ogni ipotesi di cessione estiva, blindando il giocatore friulano e raffreddando le ambizioni del calciomercato Napoli.

Soldati è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per illustrare i piani della società friulana. La valutazione positiva dell’inserimento rappresenta il fondamento della decisione: Zaniolo ha conquistato pienamente l’ambiente, tanto che Soldati non vede ragioni per privarsene.

Zaniolo, il riscatto è già deciso: Napoli sempre più lontano

La società friulana procederà al riscatto del giocatore a fine stagione. Di seguito le parole del patron friulano:

“Stiamo lavorando ovviamente sul riscatto, è un giocatore che noi valutiamo molto positivamente per come si è inserito a Udine. Penso che dopo un anno così penso che Zaniolo resterà ancora un anno a Udine“.

Soldati ha sottolineato come l’inserimento di Zaniolo sia avvenuto sia dal punto di vista personale che calcistico in modo professionale. La città di Udine, definita dal presidente “a misura d’uomo”, ha favorito l’adattamento del calciatore. La struttura organizzativa della società, con dirigenti sempre presenti accanto alla squadra, ha creato un ambiente sereno dove i giocatori trovano stabilità.

Napoli escluso dai piani: l’Udinese non vuole privarsene

Le dichiarazioni di Soldati chiudono definitivamente le porte a qualsiasi interessamento esterno, incluso quello del Napoli. Il riscatto avverrà, seguito da un ulteriore anno di permanenza a Udine. Non ci sono margini di trattativa né finestre di opportunità nel breve termine. La società friulana ha tracciato una linea netta: Zaniolo resta. Chi pensava a colpi di mercato anticipati dovrà guardare altrove. Il calciomercato Napoli dovrà cercare soluzioni diverse per rinforzare l’attacco, a meno di clamorosi colpi di scena.