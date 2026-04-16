Napoli, spunta un nuovo nome per la panchina: è un ex Serie A!

Si susseguono le voci sul futuro della panchina del Napoli. Non è ancora chiaro, infatti, cosa accadrà nella prossima stagione riguardo la panchina di Antonio Conte, che incontrerà al termine di questa annata il presidente Aurelio De Laurentiis. Chiaramente, senza alcuna conferma, continuano le indiscrezioni, che ora inseriscono l’ex Serie A come nome valutato per la panchina.

Dalla Francia, il Napoli valuta Sergio Conceicao per la panchina

Secondo quanto riportato da FootMercato, il Napoli sta seriamente valutando il nome di Sergio Conceicao per la prossima stagione. L’ex tecnico del Milan, che con i rossoneri ha vinto la Supercoppa Italiana, è attualmente l’allenatore dell’Al-Ittihad, ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Europa.

Il Napoli ha inserito il tecnico nella sua lista, ma su di lui c’è anche la Lazio, che lo porterebbe a un ritorno dopo esserne stato giocatore dal 1998 al 2000 e dal 2003 al 2004. La situazione è chiaramente in divenire, e tutto passerà dal futuro di Antonio Conte, ma nel frattempo Aurelio De Laurentiis sembra iniziare a guardarsi intorno.