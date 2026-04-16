Napoli-Lazio: Conte tra conferme e cambi in difesa, le novità di formazione

Conte prepara il Napoli per la Lazio con scelte ancora aperte in attacco e una difesa che cambia: Beukema sfida Juan Jesus per una maglia da titolare. E non solo: le ultime.

Beukema titolare: la difesa del Napoli cambia contro la Lazio

Sam Beukema pronto a partire dall’inizio. L’ex Bologna rappresenta il principale cambio difensivo che Antonio Conte intende operare nella sfida contro la Lazio.

Juan Jesus perde posizione, almeno per questa gara. L’allenatore azzurro ha scelto di modificare il pacchetto arretrato dopo le prove precedenti, dando a Beukema l’opportunità di consolidare fiducia e minutaggio. Non è una scelta improvvisa: il centrale ha già dimostrato qualità nel campionato e questa gara rappresenta il banco di prova per la continuità.

Alisson in bilico: Conte sceglie tra novità e conferma offensiva

In attacco il quadro rimane fluido. Alisson Santos batte cassa per una maglia da titolare, ma Conte non ha ancora chiuso le porte al quartetto offensivo già utilizzato in precedenza. Secondo ‘La Repubblica’, l’allenatore sta valutando se confermare lo stesso assetto visto a Parma oppure dare spazio al brasiliano. La scelta finale dipenderà dalle ultime verifiche in allenamento e dalle condizioni fisiche degli effettivi disponibili.

Quale sarà il modulo scelto per affrontare i biancocelesti? Conte potrebbe riproporre l’undici di Parma, nonostante la prova non brillante, oppure inserire novità. La soluzione più probabile contempla il cambio in difesa con Beukema e possibili rotazioni in avanti, mantenendo però il nucleo tattico principale intatto. Gli azzurri puntano a continuità pur apportando i correttivi necessari.

La gara contro la Lazio rappresenta un crocevia importante per il Napoli. Beukema avrà l’occasione di mettersi in mostra dal primo minuto, mentre in attacco il ballottaggio con Alisson mantiene viva la competizione interna. Conte ha i margini per intervenire sulla formazione e potrebbe farlo proprio nel match di questa giornata di campionato.