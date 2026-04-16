Napoli, la notizia ora è ufficiale: riguarda la prossima Champions!

La situazione è ora definitiva e riguarda da vicino anche il Napoli: la Serie A avrà quattro squadre qualificate alla prossima edizione della Champions League. Una notizia ormai attesa da tempo, ma che è diventata ufficiale dopo le eliminazioni di Bologna dall’Europa League e della Fiorentina dalla Conference League, che hanno chiuso ogni possibilità di recupero nel ranking UEFA stagionale.

Serie A a quattro in Champions: il quadro definitivo

Il calcio italiano non ha più rappresentanti nelle competizioni europee in grado di migliorare il punteggio stagionale, e questo ha cristallizzato il verdetto: saranno quattro i club italiani presenti nella prossima Champions League. Un risultato che riflette un bilancio complessivamente negativo per il movimento.

Il Napoli ha vissuto un percorso complicato, con l’eliminazione già nella fase a gironi della massima competizione europea. Anche Inter e Juventus si sono fermate ai playoff, mentre solo l’Atalanta è riuscita ad arrivare fino agli ottavi, senza però cambiare l’esito finale. Il quadro europeo certifica quindi la distribuzione dei posti, con l’Italia che chiude la stagione con quattro squadre in Champions e un ridimensionamento nelle altre competizioni UEFA.