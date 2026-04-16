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Napoli, De Bruyne: “La squadra è diversa rispetto a prima!” poi parla della sua condizione

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Napoli, De Bruyne: “La squadra è diversa rispetto a prima!” poi parla della sua condizione
Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne si è raccontato ai microfoni di Radio CRC
Intervista di De Bruyne a Radio CRC

Kevin De Bruyne si è raccontato ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi sul momento della squadra, sulla sua crescita personale e sull’impatto con il calcio italiano. Il fuoriclasse belga ha analizzato il percorso degli azzurri, evidenziando un cambio di atmosfera all’ interno del gruppo.

De Bruyne: “C’è qualcosa di diverso nel Napoli”

Nel corso dell’intervista, De Bruyne ha sottolineato i progressi del Napoli nelle ultime settimane, nonostante il pareggio contro il Parma:

“Abbiamo conquistato molti punti, ultimamente. Sento che c’è qualcosa di diverso da quando sono tornato, l’atmosfera è un po’ più positiva”.

I giocatori del Napoli esultano dopo un gol
I giocatori del Napoli esultano dopo un gol

Un passaggio chiaro, che conferma la crescita del gruppo nonostante il recente stop contro il Parma che ha infranto i sogni di una difficile rimonta scudetto, proprio per questo il centrocampista ha ribadito quale fosse l’obbiettivo stagionale del club:

“Dobbiamo vincere tante partite per qualificarci alla prossima Champions League“.

Parole importanti pronunciate da uno dei giocatori più importanti della squadra, convinto che il Napoli possa continuare a migliorare nel momento decisivo della sragione.

La condizione fisica e il confronto tra Serie A e Premier

Sul piano personale, De Bruyne ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per molto tempo:

“Mi sento bene, sono tornato bene, sono tornato in campo prima del previsto. Ora, secondo me, sto facendo bene e sono davvero felice”.

Il fantasista belga ha poi raccontato anche il suo impatto con il calcio italiano, spiegando le differenze con l’Inghilterra:

“Direi che il ritmo è la più grande differenza tra Italia e Inghilterra, ma soprattutto per lo stile di gioco”.

Infine spazio al rapporto con Napoli e con i tifosi, già entrati nel cuore del giocatore:

“Ci stanno sostenendo molto bene e cerchiamo di farli emozionare”.

Un messaggio che conferma il legame sempre più forte tra De Bruyne e l’ambiente azzurro.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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