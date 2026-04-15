Mercato Napoli, piace Zaniolo: ecco come potrebbe arrivare in azzurro

Nicolò Zaniolo interessa al Napoli, ma l’Udinese deve prima risolvere il nodo salariale. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il riscatto dal Galatasaray costa 9 milioni.
Zaniolo: i numeri che attirano il Napoli
Prestazioni solide lo hanno inserito nei radar di diversi club, incluso quello partenopeo. La cifra per il riscatto non rappresenta un ostacolo economico: 9 milioni è una somma accessibile per la maggior parte dei grandi club italiani.
Il vero problema non è il prezzo del cartellino. È l’ingaggio. Zaniolo pesa attualmente per circa 3 milioni netti a stagione, una spesa considerevole che finora l’Udinese ha potuto gestire grazie al contributo dei turchi. Durante il prestito, il Galatasaray ha coperto parte della cifra, riducendo il costo friulano a circa 1 milione.
L’Udinese riscatterà, ma l’ingaggio è il vero freno
Cosa accade se l’Udinese procede con il riscatto? Il tema salariale diventa centrale. Senza il supporto del club turco, la società friulana dovrebbe farsi carico dell’intero stipendio, una voce di bilancio molto più pesante rispetto ai mesi passati. Questo potrebbe spingere il giocatore verso altre destinazioni, compreso il Napoli, se gli azzurri riuscissero a offrire un progetto competitivo.