Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mercato Napoli, piace Zaniolo: ecco come potrebbe arrivare in azzurro

di
Mercato Napoli, piace Zaniolo: ecco come potrebbe arrivare in azzurro
Zaniolo esulta con l'Udinese. Fonte: ANSA
Nicolò Zaniolo esulta con la maglia dell'Udinese

Nicolò Zaniolo interessa al Napoli, ma l’Udinese deve prima risolvere il nodo salariale. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il riscatto dal Galatasaray costa 9 milioni.

Zaniolo: i numeri che attirano il Napoli

Prestazioni solide lo hanno inserito nei radar di diversi club, incluso quello partenopeo. La cifra per il riscatto non rappresenta un ostacolo economico: 9 milioni è una somma accessibile per la maggior parte dei grandi club italiani.

Il vero problema non è il prezzo del cartellino. È l’ingaggio. Zaniolo pesa attualmente per circa 3 milioni netti a stagione, una spesa considerevole che finora l’Udinese ha potuto gestire grazie al contributo dei turchi. Durante il prestito, il Galatasaray ha coperto parte della cifra, riducendo il costo friulano a circa 1 milione.

L’Udinese riscatterà, ma l’ingaggio è il vero freno

Cosa accade se l’Udinese procede con il riscatto? Il tema salariale diventa centrale. Senza il supporto del club turco, la società friulana dovrebbe farsi carico dell’intero stipendio, una voce di bilancio molto più pesante rispetto ai mesi passati. Questo potrebbe spingere il giocatore verso altre destinazioni, compreso il Napoli, se gli azzurri riuscissero a offrire un progetto competitivo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie