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Il Napoli pesca in casa dell’Udinese? Un nome piace! Conte può essere la chiave

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Il Napoli pesca in casa dell’Udinese? Un nome piace! Conte può essere la chiave
Conte in conferenza stampa
Conte sorride in conferenza stampa con il Napoli

Nicolò Zaniolo sembra aver trovato la sua dimensione definitiva, e le big d’Italia sono tornate a bussare alla porta. Stavolta tocca al Napoli fare i conti con l’Udinese: Zaniolo sta disputando una stagione da assoluto protagonista in bianconero e il suo nome è tornato prepotentemente sul taccuino degli azzurri

Zaniolo – Napoli, spunta il fattore Conte

Il legame tra Conte e Zaniolo risale ai tempi dell’Inter, quando Conte aveva avuto modo di osservarlo da vicino e di capire di che pasta fosse fatto. Un giocatore fisico, capace di saltare l’uomo, di fare la differenza nell’uno contro uno e di produrre numeri concreti quando sta bene.

Esattamente il tipo di profilo che il tecnico azzurro apprezza: giocatori che lavorano per la squadra e danno un contributo alto. C’è, però, da trattare con l’Udinese.

Nicolò Zaniolo esulta con la maglia dell'Udinese
Zaniolo esulta

Gli ostacoli della trattativa

L’Udinese ha la possibilità di riscattare Zaniolo dal Galatasaray entro fine mese per soli 9 milioni di euro, cifra più che abbordabile per una società come quella dei Pozzo. L’unico ostacolo reale è lo stipendio del giocatore, che pesa 3 milioni netti all’anno, una cifra che fino ad ora i bianconeri non hanno dovuto sostenere interamente grazie al contributo del club turco.

Ma se l’Udinese decidesse di riscattarlo, la valutazione salirebbe considerevolmente, e il Napoli dovrebbe mettere mano al portafoglio in modo ben diverso rispetto a qualche mese fa. In attesa di capire se Conte sarà sulla panchina azzurra, l’estate azzurra si preannuncia tutt’altro che noiosa.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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