Il Napoli pesca in casa dell’Udinese? Un nome piace! Conte può essere la chiave

Nicolò Zaniolo sembra aver trovato la sua dimensione definitiva, e le big d’Italia sono tornate a bussare alla porta. Stavolta tocca al Napoli fare i conti con l’Udinese: Zaniolo sta disputando una stagione da assoluto protagonista in bianconero e il suo nome è tornato prepotentemente sul taccuino degli azzurri

Zaniolo – Napoli, spunta il fattore Conte

Il legame tra Conte e Zaniolo risale ai tempi dell’Inter, quando Conte aveva avuto modo di osservarlo da vicino e di capire di che pasta fosse fatto. Un giocatore fisico, capace di saltare l’uomo, di fare la differenza nell’uno contro uno e di produrre numeri concreti quando sta bene.

Esattamente il tipo di profilo che il tecnico azzurro apprezza: giocatori che lavorano per la squadra e danno un contributo alto. C’è, però, da trattare con l’Udinese.

Gli ostacoli della trattativa

L’Udinese ha la possibilità di riscattare Zaniolo dal Galatasaray entro fine mese per soli 9 milioni di euro, cifra più che abbordabile per una società come quella dei Pozzo. L’unico ostacolo reale è lo stipendio del giocatore, che pesa 3 milioni netti all’anno, una cifra che fino ad ora i bianconeri non hanno dovuto sostenere interamente grazie al contributo del club turco.

Ma se l’Udinese decidesse di riscattarlo, la valutazione salirebbe considerevolmente, e il Napoli dovrebbe mettere mano al portafoglio in modo ben diverso rispetto a qualche mese fa. In attesa di capire se Conte sarà sulla panchina azzurra, l’estate azzurra si preannuncia tutt’altro che noiosa.