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ADL-Conte, incontro anticipato? Spunta una nuova data: i dettagli

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ADL-Conte, incontro anticipato? Spunta una nuova data: i dettagli
Conte e De Laurentiis esprimono il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Mircea Lucescu. Fonte: SpazioNapoli
Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, presidente Napoli, ricordano Mircea Lucescu

Aurelio De Laurentiis, attraverso un’intervista al New York Times, ha rotto il lungo silenzio sul futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il momento decisivo è arrivato: il tecnico azzurro dovrà prendere la sua decisione.

De Laurentiis torna nel weekend: il faccia a faccia si avvicina

Il presidente azzurro rientrerà in Italia nel corso del weekend, e secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la resa dei conti con Conte potrebbe essere anticipata rispetto alla data di giugno inizialmente ipotizzata. Già tra il fine settimana e l’inizio della prossima i due potrebbero ritrovarsi.

Il tema centrale è noto: Conte ha un contratto col Napoli, ma l’ipotesi di un suo approdo alla guida della Nazionale italiana aleggia da settimane. Il problema, però, è che al momento la FIGC è priva di un presidente, il che rende tecnicamente impossibile qualsiasi nomina ufficiale.

De Laurentiis e Conte: il retroscena su Kvaratskhelia al PSG e l'errore tattico
De Laurentiis rivela l’errore su Kvaratskhelia al PSG con Conte. Fonte: SpazioNapoli

Conte dovrà scegliere: le parole di De Laurentiis sono nette

Nell’intervista americana, il patron partenopeo ha delineato un quadro preciso: Conte è un uomo serio, ha un contratto, non se ne andrà all’ultimo minuto lasciando il club nei guai. E se davvero volesse cambiare, dovrebbe dirlo adesso per dare al Napoli il tempo di trovare un sostituto.

Insomma, dietro la stima reciproca, si percepisce qualcosa di più teso. Due personalità forti, che potrebbero separarsi con la Nazionale che bussa alla porta.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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