ADL-Conte, incontro anticipato? Spunta una nuova data: i dettagli

Aurelio De Laurentiis, attraverso un’intervista al New York Times, ha rotto il lungo silenzio sul futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il momento decisivo è arrivato: il tecnico azzurro dovrà prendere la sua decisione.

De Laurentiis torna nel weekend: il faccia a faccia si avvicina

Il presidente azzurro rientrerà in Italia nel corso del weekend, e secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la resa dei conti con Conte potrebbe essere anticipata rispetto alla data di giugno inizialmente ipotizzata. Già tra il fine settimana e l’inizio della prossima i due potrebbero ritrovarsi.

Il tema centrale è noto: Conte ha un contratto col Napoli, ma l’ipotesi di un suo approdo alla guida della Nazionale italiana aleggia da settimane. Il problema, però, è che al momento la FIGC è priva di un presidente, il che rende tecnicamente impossibile qualsiasi nomina ufficiale.

Conte dovrà scegliere: le parole di De Laurentiis sono nette

Nell’intervista americana, il patron partenopeo ha delineato un quadro preciso: Conte è un uomo serio, ha un contratto, non se ne andrà all’ultimo minuto lasciando il club nei guai. E se davvero volesse cambiare, dovrebbe dirlo adesso per dare al Napoli il tempo di trovare un sostituto.

Insomma, dietro la stima reciproca, si percepisce qualcosa di più teso. Due personalità forti, che potrebbero separarsi con la Nazionale che bussa alla porta.