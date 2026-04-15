Napoli, occhio a Spalletti: occhi puntati su un top azzurro

Lobotka nel mirino della Juventus: il Napoli ha costruito un muro che rende impossibile il trasferimento nei prossimi anni.
Lobotka alla Juve: la clausola da 25 milioni blocca tutto
Luciano Spalletti, dopo l’accordo con la Juventus, ha iniziato a pianificare il mercato estivo insieme al direttore sportivo. Stanislav Lobotka rappresenta il primo obiettivo del tecnico bianconero, ma come rivela Sportmediaset, il centrocampista slovacco rimane un sogno praticamente irrealizzabile. Il contratto con il Napoli scade nel 2027 e contiene una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per l’estero. De Laurentiis non cederà mai un giocatore di questo livello a una rivale diretta in Serie A.
Il precedente Gonzalo Higuain ha insegnato una lezione definitiva al presidente partenopeo. Anche allora c’era una clausola, ma quella permetteva la cessione in Italia. Oggi il Napoli ha imparato: se Lobotka dovesse partire, l’unica strada è l’estero a fronte dei 25 milioni stabiliti. La Juventus non ha margini di manovra su questo fronte.