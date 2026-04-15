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Napoli, occhio a Spalletti: occhi puntati su un top azzurro

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Napoli, occhio a Spalletti: occhi puntati su un top azzurro
Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus (AnsaFoto)

Lobotka nel mirino della Juventus: il Napoli ha costruito un muro che rende impossibile il trasferimento nei prossimi anni.

Lobotka alla Juve: la clausola da 25 milioni blocca tutto

Luciano Spalletti, dopo l’accordo con la Juventus, ha iniziato a pianificare il mercato estivo insieme al direttore sportivo. Stanislav Lobotka rappresenta il primo obiettivo del tecnico bianconero, ma come rivela Sportmediaset, il centrocampista slovacco rimane un sogno praticamente irrealizzabile. Il contratto con il Napoli scade nel 2027 e contiene una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per l’estero. De Laurentiis non cederà mai un giocatore di questo livello a una rivale diretta in Serie A.

Il precedente Gonzalo Higuain ha insegnato una lezione definitiva al presidente partenopeo. Anche allora c’era una clausola, ma quella permetteva la cessione in Italia. Oggi il Napoli ha imparato: se Lobotka dovesse partire, l’unica strada è l’estero a fronte dei 25 milioni stabiliti. La Juventus non ha margini di manovra su questo fronte.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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