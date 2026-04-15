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Conte spiazzato da De Laurentiis? L’annuncio del Corriere della Sera preoccupa, i dettagli

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Conte spiazzato da De Laurentiis? L’annuncio del Corriere della Sera preoccupa, i dettagli
Conte e De Laurentiis uno accanto all'altro
Collage con Conte e De Laurentiis, allenatore e presidente del Napoli

Tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis i rumors sono implacabili: la riservatezza che i due avevano costruito nel tempo sembra ormai saltata. Il Corriere della Sera è netto: Conte non ha gradito le parole del suo presidente, e la reazione non è di poco conto.

Il patto del silenzio è saltato: Conte non gradisce

Secondo Il Corriere della Sera, da sempre c’è un accordo implicito tra Conte e De Laurentiis: niente dichiarazioni pubbliche sul futuro, niente mosse a sorpresa, niente che potesse creare pressione nei momenti delicati della stagione.

Il presidente azzurro, parlando da Los Angeles attraverso il New York Times, avrebbe di fatto ignorato quell’intesa: probabilmente, però, ha scelto consapevolmente di farlo, che è ancora più significativo.

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte in una riunione strategica per il Napoli
De Laurentiis e Conte: la rivoluzione organizzativa del Napoli. Fonte: ANSA

I nomi per il dopo-Conte: ADL ha già la lista

La parte più sorprendente, forse, è che il patron azzurro non stia aspettando l’esito dell’incontro con le mani in mano. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, De Laurentiis avrebbe già in mente alcuni profili per l’eventuale sostituzione di Conte. I nomi citati sono quelli di Gian Piero Gasperini, Fabio Grosso, Enzo Maresca e Maurizio Sarri.

Resta da capire se questa lista sia davvero presa in considerazione: la risposta, probabilmente, arriverà solo dopo l’incontro tra i due. Un incontro che, a questo punto, si carica di un peso specifico molto più grande di quanto sembrava qualche settimana fa.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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