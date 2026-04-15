Conte spiazzato da De Laurentiis? L’annuncio del Corriere della Sera preoccupa, i dettagli

Tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis i rumors sono implacabili: la riservatezza che i due avevano costruito nel tempo sembra ormai saltata. Il Corriere della Sera è netto: Conte non ha gradito le parole del suo presidente, e la reazione non è di poco conto.

Il patto del silenzio è saltato: Conte non gradisce

Secondo Il Corriere della Sera, da sempre c’è un accordo implicito tra Conte e De Laurentiis: niente dichiarazioni pubbliche sul futuro, niente mosse a sorpresa, niente che potesse creare pressione nei momenti delicati della stagione.

Il presidente azzurro, parlando da Los Angeles attraverso il New York Times, avrebbe di fatto ignorato quell’intesa: probabilmente, però, ha scelto consapevolmente di farlo, che è ancora più significativo.

I nomi per il dopo-Conte: ADL ha già la lista

La parte più sorprendente, forse, è che il patron azzurro non stia aspettando l’esito dell’incontro con le mani in mano. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, De Laurentiis avrebbe già in mente alcuni profili per l’eventuale sostituzione di Conte. I nomi citati sono quelli di Gian Piero Gasperini, Fabio Grosso, Enzo Maresca e Maurizio Sarri.

Resta da capire se questa lista sia davvero presa in considerazione: la risposta, probabilmente, arriverà solo dopo l’incontro tra i due. Un incontro che, a questo punto, si carica di un peso specifico molto più grande di quanto sembrava qualche settimana fa.