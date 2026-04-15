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Conte-Nazionale, la panchina si avvicina? Per Capello è l’uomo giusto per un motivo

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Conte-Nazionale, la panchina si avvicina? Per Capello è l’uomo giusto per un motivo
Antonio Conte e Fabio Capello. Fonte: ANSA
Conte e Capello

Antonio Conte conosce già il meccanismo della Nazionale italiana e avrebbe un vantaggio rispetto agli altri candidati alla panchina azzurra. Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, sostiene che l’ex tecnico del Napoli rappresenterebbe una scelta solida per il ruolo di commissario tecnico.

Capello promuove Conte e Allegri: due candidati di livello mondiale

L’ex allenatore della Nazionale non ha dubbi sulla qualità dei possibili successori. Conte e Allegri sarebbero due grandissimi candidati per guidare gli azzurri, secondo Capello. Il mestiere di commissario tecnico rimane però una sfida completamente diversa rispetto alla gestione di un club. Capello sottolinea che entrambi hanno le competenze necessarie, ma il contesto è radicalmente cambiato rispetto a dieci anni fa.

Conte in Nazionale
Antonio Conte sulla panchina della Nazionale. Fonte: ANSA

Conte ha già esperienza: il vantaggio decisivo dell’ex ct

L’elemento che distingue Conte dagli altri candidati è la sua precedente esperienza sulla panchina azzurra. Le parole di Fabio Capello:

Conte lo conosce già e sarebbe un punto a favore. Nel caso tornasse sulla panchina azzurra, saprebbe già cosa lo aspetta“.

Tra il 2014 e il 2016, l’attuale tecnico del Napoli ha guidato la Nazionale con risultati positivi, disputando un Europeo all’altezza delle aspettative. Non dovrebbe quindi affrontare la curva di apprendimento che caratterizza un debutto assoluto in questo ruolo.

Allegri presenta caratteristiche diverse. Ha qualcosa in più a livello comunicativo, aspetto fondamentale per un commissario tecnico. Capello riconosce che Max è intelligente e capirebbe velocemente i meccanismi della Nazionale, ma partirebbe da zero. In passato, Conte si è dimostrato meno diplomatico in certe occasioni, un elemento che potrebbe influenzare la gestione della squadra nazionale.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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