Rinnovo McTominay, il Napoli si muove: i dettagli e i tempi dell’accordo

Scott McTominay verso il rinnovo con il Napoli: la società ha già avviato i contatti con l’entourage dello scozzese per prolungare l’intesa oltre il 2028.
McTominay e il Napoli: il rinnovo che scatta adesso
Gli azzurri non attendono oltre. Dopo le prestazioni convincenti del centrocampista scozzese, incluso il gol decisivo nel pareggio contro il Parma, la dirigenza partenopea ha deciso di accelerare sui tempi del rinnovo.
Come rivela ‘Il Mattino’, il club ha già comunicato all’entourage di McTominay l’intenzione di prolungare il contratto almeno di un anno, spingendosi fino al 2030 con opzione aperta.
La strategia del Napoli è chiara: blindare il giocatore prima dell’estate per evitare incertezze di mercato. McTominay rappresenta un elemento cardine nello scacchiere di Conte, un centrocampista che combina quantità e qualità in una mediana sempre più esigente. Il club intende regalarsi una estate di tranquillità, senza dover gestire eventuali pressioni esterne o richieste di altre squadre.
L’ingaggio di McTominay: cifre e ritocco in arrivo
Quale sarà l’aumento economico? Attualmente il centrocampista percepisce poco più di 3 milioni netti a stagione. Il Napoli prevede un ritocco importante dell’ingaggio come parte dell’operazione rinnovo, riconoscimento tangibile del valore acquisito in due anni al sud.
Il timing è strategico. McTominay compirà 30 anni a dicembre, un’età in cui i calciatori iniziano a pianificare gli ultimi capitoli della carriera. Prolungare fino al 2030 significa legarlo al club fino ai 34 anni, una scelta che riflette la fiducia reciproca tra il giocatore e la gestione partenopea.
L’appuntamento formale per la firma non è ancora fissato, ma le tempistiche sono definite: il club punterà a chiudere tutto prima della Coppa del Mondo, con l’obiettivo di completare la trattativa in primavera.
In due stagioni a Napoli, McTominay ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa e ha mantenuto il club in lotta costante in tutte le competizioni. La continuità realizzativa in questa stagione dimostra che lo scozzese non è una meteora, ma un investimento a lungo termine destinato a crescere ancora.