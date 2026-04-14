Incontro ADL-Conte: le richieste del mister, idee chiare

Il pareggio contro il Parma e la successiva vittoria dell’Inter a Como hanno spento definitivamente le speranze di rimonta per il Napoli. I punti di distacco dai nerazzurri sono diventati nove e adesso l’obiettivo diventa consolidare il proprio posto tra le prime quattro in classifica. Ottenuto questo obiettivo, Antonio Conte sarà pronto ad incontrare Aurelio De Laurentiis per discutere del proprio futuro, presentando alcune richieste in vista della prossima stagione.

Napoli, le tre domande che Conte porrà a De Laurentiis

Nel mese di giugno, al termine di questa stagione, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno per discutere del futuro del tecnico. Secondo ‘Il Mattino, l’allenatore salentino porrà tre domande al presidente azzurro per capire quali siano le sue intenzioni: “La vediamo ancora tutti allo stesso modo? Andiamo ancora tutti nella stessa direzione? Abbiamo ancora la stessa visione e la stessa programmazione del futuro?“.

Se De Laurentiis dirà di sì a ognuno di questi quesiti, compresa la conferma dell’assoluta carta bianca per tutte le faccende dell’area sportiva, Conte siederà sulla panchina del Napoli anche la prossima stagione, a prescindere dal probabile corteggiamento da parte della FIGC per allenare la Nazionale.

Napoli, le richieste di Conte a De Laurentiis

Antonio Conte pretenderà garanzie sulle ambizioni del club. Tra le richieste non ci sarà una nuova rivoluzione della rosa ma non accetterebbe ridimensionamenti. Sempre secondo ‘Il Mattino, il tecnico azzurro presenterà due richieste a De Laurentiis: la riconferma di cinque giocatori importanti come Hojlund, Alisson, Neres, Giovane e Vergara e l’acquisto di sei nuovi calciatori in estate.

Il presidente del Napoli avrebbe già stanziato un budget in vista del mercato e per convincere Conte a rimanere sarebbe pronto ad investire un tesoretto da 170 milioni di euro.