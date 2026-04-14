Lobotka non rinnova? Il Napoli ora ha una sola possibilità: ecco cosa filtra

Stanislav Lobotka non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli. Come rivela ‘Tuttosportì, lo slovacco ha scelto di non prolungare l’accordo che attualmente è in scadenza nel 2027, aprendo così a uno scenario di mercato che il club azzurro non esclude.
Lobotka e il Napoli: il rinnovo che non arriva
La situazione contrattuale del centrocampista slovacco rappresenta un bivio concreto. Il suo contratto scade a giugno 2027 con una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per l’estero. Secondo quanto filtra, nemmeno la società partenopea escluderebbe la cessione in estate, qualora arrivasse un’offerta vicina a quella cifra.
L’opzione di rinnovo automatico fino al 2028 rimane disponibile, ma per il momento non è stata attivata. Luciano Spalletti l’ha indicato come uno dei primi acquisti che vorrebbe per la sua Juventus nella prossima stagione. La strada bianconera, però, presenta ostacoli significativi.
Il Napoli non cede i suoi calciatori più importanti a diretti concorrenti senza cifre importanti e l’assenza di una clausola rescissoria valida per l’Italia consentirebbe agli azzurri di chiedere qualsiasi prezzo. Questo blocca qualsiasi trattativa seria con i piemontesi.
Conte non rinuncia a Lobotka: i numeri della stagione
Nonostante l’incertezza sul futuro contrattuale, il regista rimane una colonna imprescindibile al momento del centrocampo. Antonio Conte lo schiera praticamente sempre, salvo infortuni.
In questa stagione ha già totalizzato 35 partite (26 in Serie A, 6 in Champions League, 2 in Supercoppa, 1 in Coppa Italia) per 2.803 minuti complessivi. Due i cartellini gialli, entrambi in campionato. Un gol e un assist completano il bilancio. La differenza tra clausola e valore di mercato interno rappresenta il vero nodo.
Se un club estero presentasse un’offerta prossima ai 25 milioni, il Napoli potrebbe valutare seriamente la partenza. Una big italiana, invece, dovrà mettere sul tavolo almeno il doppio per convincere De Laurentiis. Lo scenario più probabile per l’estate vede Lobotka ancora al centro del progetto del Napoli, a meno che non arrivi un’offerta da estero davvero irrinunciabile.