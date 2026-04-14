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Lobotka non rinnova? Il Napoli ora ha una sola possibilità: ecco cosa filtra

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Lobotka non rinnova? Il Napoli ora ha una sola possibilità: ecco cosa filtra
Il futuro di Lobotka al Napoli è in bilico.
Lobotka-Napoli in bilico

Stanislav Lobotka non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli. Come rivela ‘Tuttosportì, lo slovacco ha scelto di non prolungare l’accordo che attualmente è in scadenza nel 2027, aprendo così a uno scenario di mercato che il club azzurro non esclude.

Lobotka e il Napoli: il rinnovo che non arriva

La situazione contrattuale del centrocampista slovacco rappresenta un bivio concreto. Il suo contratto scade a giugno 2027 con una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per l’estero. Secondo quanto filtra, nemmeno la società partenopea escluderebbe la cessione in estate, qualora arrivasse un’offerta vicina a quella cifra.

L’opzione di rinnovo automatico fino al 2028 rimane disponibile, ma per il momento non è stata attivata. Luciano Spalletti l’ha indicato come uno dei primi acquisti che vorrebbe per la sua Juventus nella prossima stagione. La strada bianconera, però, presenta ostacoli significativi.

Il Napoli non cede i suoi calciatori più importanti a diretti concorrenti senza cifre importanti e l’assenza di una clausola rescissoria valida per l’Italia consentirebbe agli azzurri di chiedere qualsiasi prezzo. Questo blocca qualsiasi trattativa seria con i piemontesi.

Lobotka in campo con la maglia del Napoli
Stan Lobotka in campo con la maglia del Napoli

Conte non rinuncia a Lobotka: i numeri della stagione

Nonostante l’incertezza sul futuro contrattuale, il regista rimane una colonna imprescindibile al momento del centrocampo. Antonio Conte lo schiera praticamente sempre, salvo infortuni.

In questa stagione ha già totalizzato 35 partite (26 in Serie A, 6 in Champions League, 2 in Supercoppa, 1 in Coppa Italia) per 2.803 minuti complessivi. Due i cartellini gialli, entrambi in campionato. Un gol e un assist completano il bilancio. La differenza tra clausola e valore di mercato interno rappresenta il vero nodo.

Se un club estero presentasse un’offerta prossima ai 25 milioni, il Napoli potrebbe valutare seriamente la partenza. Una big italiana, invece, dovrà mettere sul tavolo almeno il doppio per convincere De Laurentiis. Lo scenario più probabile per l’estate vede Lobotka ancora al centro del progetto del Napoli, a meno che non arrivi un’offerta da estero davvero irrinunciabile.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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