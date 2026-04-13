“Alisson? Non farei a cambio con Leao!”: sentenza pazzesca in diretta

Continua il dibattito sul pareggio di Parma al “Il Bello del Calcio” con gli ospiti in studio che sembrano non aver gradito troppo l’atteggiamento e l’attitudine di alcuni calciatori azzurri nella trasferta emiliana. In particolare è finita sotto accusa la compagna di Alex Meret, rea di aver postato sui social un video mentre guardava la finale tra Sinner e Alcaraz, senza pensare troppo al portiere del Napoli impegnato nella sfida che avrebbe potuto tenere acceso il sogno Scudetto per il Napoli. La prova di Alisson Santos, invece, ha fatto accendere grandi paragoni per il trequartista brasiliano.

Le dichiarazioni degli ospiti

Secondo Gianluca Giufini, il ritmo blando della partita si può evincere anche da un gesto della compagna di Meret. Queste le sue parole:

“Ieri la moglie di Meret durante la gara ha postato una storia mentre vedeva Sinner Alcaraz e questo è un tutto dire sulla sfida, neanche lei guardava la squadra del marito”.

L’opinionista sembra dunque non aver gradito la prova offerta dagli azzurri nel pomeriggio del Tardini.

Forte, invece, il paragone di Massimo D’Alessandro, esaltato dalle ottime prove di Alisson Santos, tanto da paragonarlo a Rafael Leao.