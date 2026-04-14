Calciomercato Napoli, non solo Lobotka: altri tre big in partenza a giugno

Il Napoli è concentrato sul finale di stagione, con la consapevolezza che il sogno Scudetto potrebbe essere svanito. La dirigenza, infatti, comincia già a pensare al calciomercato: Spinazzola, Lukaku e uno tra Anguissa e Lobotka dovrebbero lascare il club azzurro a fine stagione. L’obiettivo è abbassare il monte ingaggi di 20-30 milioni di euro.

Da Spinazzola a Lukaku: le cessioni certe del Napoli

Secondo le indicazioni di Gianluca Gifuni, il difensore laterale e l’attaccante belga rappresentano le partenze più concrete nella strategia estiva degli azzurri. Entrambi hanno ingaggi pesanti che gravano sul bilancio della società. La riduzione del monte stipendi diventa prioritaria dopo due esercizi consecutivi in perdita. De Laurentiis intende alleggerire la rosa dai costi fissi più onerosi, indipendentemente dalle prestazioni in campo.

Lukaku arrivò per cifre importanti e non ha mantenuto le aspettative iniziali. Spinazzola, seppur affidabile, pesa sul budget per una fascia sinistra che il Napoli potrebbe rinforzare con profili più giovani e meno costosi. La Champions League non ha portato introiti significativi, accelerando le necessità di taglio.

Anguissa o Lobotka: il centrocampo azzurro in bilico

Uno dei due mediani sarà sacrificato per completare l’operazione di ridimensionamento. Gifuni, ai microfoni di “Televomero”, evidenzia come il Napoli dovrà scegliere tra Anguissa e Lobotka, entrambi titolari nella mediana di Conte. La decisione dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle priorità tattiche del tecnico salentino per la prossima stagione.

Conte richiede profili specifici per il suo calcio e questa esigenza potrebbe non coincidere perfettamente con gli equilibri economici del club. L’allenatore ha costi gestionali elevati la dirigenza deve trovare un compromesso tra ambizioni sportive e sostenibilità finanziaria.

Calciomercato Napoli, tra bilanci e strategia di Conte

Qual è il vero problema del Napoli? Non solo il mercato, ma la gestione complessiva dei costi. Il club ha pagato ingaggi spropositati per giocatori che non hanno ripagato l’investimento. Conte rappresenta un ulteriore onere economico, seppur con competenze tecniche indiscusse. Il Napoli chiuderà il prossimo bilancio in rosso per il secondo anno consecutivo, costringendo De Laurentiis a scelte drastiche.

La riduzione di 20-30 milioni non è simbolica: significa eliminare tre stipendi pesanti e ringiovanire la rosa. Gifuni sottolinea come il tecnico sia efficace in campionato ma la Champions League rimane un’incognita tattica, con una media di 1.20 punti a partita nel suo percorso europeo. Questo dato influisce sulla valutazione delle priorità di investimento.