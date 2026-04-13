Il Napoli soffre contro il Parma e il dubbio cresce: che fine ha fatto l’azzurro?

David Neres manca al Napoli e la partita contro il Parma lo ha dimostrato: l’esterno brasiliano possiede quella imprevedibilità offensiva che gli azzurri non riescono a generare senza di lui. Ma che fine ha fatto?

Neres: l’assenza che pesa sulla rimonta

Allo Stadio Ennio Tardini, il Napoli ha inseguito per quasi tutta la gara dopo il gol di Gabriel Strefezza. Gli azzurri hanno faticato a sfondare il fortino difensivo del Parma, ordinato e compatto, senza quella qualità dribbling capace di creare superiorità numerica.

Alisson Santos è entrato nella ripresa e ha portato freschezza sulla fascia, colpendo anche un palo, ma non ha trovato la giocata decisiva. Il problema è chiaro: il Napoli manca di saltatori d’uomo in grado di rompere schemi bloccati.

In momenti così congestionati tatticamente, Neres rappresenterebbe una risorsa offensiva completamente diversa. Due esterni brasiliani in forma, Alisson e Neres insieme, avrebbero messo sotto pressione continua la difesa avversaria con uno-contro-uno frequenti e spazi aperti.

Il mistero delle condizioni fisiche di Neres

Quale è lo stato reale di Neres? Dalla società non arrivano aggiornamenti. Antonio Conte stesso, quando interpellato sull’argomento in passato, è apparso molto dubbioso sulle sue prospettive di rientro. L’esterno brasiliano rimane sparito dai radar per infortuni ricorrenti e problemi fisici a quanto pare impattanti.

Il calciomercato Napoli si muove in vista dell’estate, ma Neres continua a rappresentare un punto interrogativo pesante. Se davvero le sue condizioni fossero risolte, il rientro dovrebbe essere imminente. Se così non fosse, allora il club dovrebbe comunicarlo chiaramente e pianificare alternative concrete per gli esterni offensivi.

Nel calciomercato Napoli questa situazione non può protrarsi ancora a lungo. Conte ha bisogno di certezze sulla rosa, non di giocatori fantasma. Il prossimo mercato estivo dovrà colmare i vuoti lasciati da chi non riesce a tornare disponibile e Neres non può rimanere in sospeso indefinitamente.