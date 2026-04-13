Napoli, la posizione del club sull’attaccante è netta: “Scelta fatta sul futuro”

L’ennesimo slittamento sul ritorno di Lukaku a Castel Volturno sembra essere la pietra tombale sul futuro dell’attaccante belga in maglia azzurra. Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli sembra aver ormai preso la decisione di cedere il suo numero 9 nella prossima sessione di mercato, a prescindere da chi siederà sulla panchina degli azzurri.

Lukaku-Napoli: sarà addio

Nonostante Lukaku tenga aggiornato il Napoli su come proceda il suo recupero, il club non ha digerito la pillola amara di non aver potuto contare sul belga per il finale di stagione, oltre a sentirsi tradito da uno dei suoi giocatori simbolo sia dentro sia fuori dal campo, con un atteggiamento difficile da comprendere.

Oggi sembra difficile ipotizzare un possibile acquirente per Lukaku, ma sicuramente l’Arabia è una delle opzioni più valide, visto che il Napoli sembra non voler cedere il suo attaccante a prezzo al ribasso, al fine di non dover incassare una minusvalenze sul bilancio. Sempre il bilancio potrebbe giovare da questa cessione, visto l’ingaggio pesante del belga di cui il Napoli si potrebbe liberare.

Una rottura improvvisa

Certo è che una rottura così netta era difficile da ipotizzare, soprattuto dopo la toccante intervista dopo il gol vittoria contro il Verona, dove Lukaku ha espresso amore incondizionato nei confronti del Napoli. Un’amore tradito poche settimane dopo, facendo piombare anche interrogativi che gli azzurri mai si sarebbero voluti porre in un finale di stagione che sarebbe dovuto essere impensierito dalla rimonta Scudetto: magari la presenza di Lukaku nella partita di Parma avrebbe consentito al Napoli di aumentare il peso offensivo e, chissà, magari non veder svanire il sogno tricolore.