Lukaku, spunta la data: ecco quando rientrerà a Napoli

Romelu Lukaku rientrerà in Italia tra il 20 e il 21 aprile per un faccia a faccia con Antonio Conte e la dirigenza. L’attaccante belga è assente da Napoli dal 31 marzo.

Lukaku: il rientro programmato dopo due settimane in Belgio

L’attaccante del Napoli ha trascorso l’ultimo periodo in Belgio seguendo un programma di recupero personalizzato con preparatori privati. La sua assenza non autorizzata dalla società ha generato tensioni significative negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il calciatore sta lavorando per raggiungere la migliore condizione fisica in vista degli impegni con la Nazionale belga.

Lukaku ha forzato i tempi per allenarsi secondo le sue modalità preferite, puntando al Mondiale come obiettivo principale. La dirigenza partenopea lo ha contattato con difficoltà durante questo periodo, evidenziando il livello di rottura creatosi tra le parti.

Conte attende il belga: incontro risolutivo in programma

L’allenatore del Napoli ha mantenuto una posizione ferma sulla vicenda. Il confronto tra una settimana rappresenta il momento cruciale per chiarire la situazione e definire i prossimi passi. La dirigenza azzurra aspetta risposte concrete dopo le settimane di silenzio e latitanza.

Quale sarà l’esito del colloquio? Conte dovrà valutare lo stato fisico di Lukaku e le sue intenzioni verso il progetto. L’attaccante avrà l’occasione di esprimere direttamente le sue posizioni e le sue richieste. Un confronto diretto potrebbe sbloccare una situazione che attualmente rimane in stallo totale.

Il rientro tra il 20 e il 21 aprile segna una data spartiacque per la stagione del Napoli. Da questo colloquio dipenderà se Lukaku tornerà a disposizione della squadra o se la rottura diventerà definitiva. L’evoluzione della vicenda avrà implicazioni dirette sul mercato estivo e sulla costruzione della rosa per il prossimo anno calcistico.