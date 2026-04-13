Conte-Nazionale, l’indiscrezione in diretta: la posizione di De Laurentiis

Antonio Conte ed il suo Napoli sono concentrati al 100% sul finale di stagione con il Napoli, e nonostante le possibilità Scudetto ormai del tutto svanite, gli azzurri cercheranno di vincere tutte le restanti 6 partite del loro campionato. A tener banco per Mister Conte c’è però un altro azzurro, quello della Nazionale, che in caso di elezioni di Giovanni Malagò come prossimo presidente della FIGC, vedrebbero il tecnico salentino come favorito a diventare l’allenatore dell’Italia.

Le novità su Conte in Nazionale

Rai Sport, sempre molto vicina alle vicende della Nazionale , ha lanciato una nuova indiscrezione ,con il giornalista Ciro Venerato che al termine del consiglio dei club di Serie A ( che ha scelto di candidare Malagò come presidente FIGC), ha spiegato così la situazione panchine in Serie A

“Malagò, serio candidato all’eredità di Gabriele Gravina, ha le idee chiare sul futuro CT. È Conte la primissima scelta. Se dovesse essere eletto sarà il primo allenatore che contatterà. Se Conte optasse per la nuova avventura, De Laurentiis lo lascerebbe partire (visti i rapporti personali e familiari che lo legano all’ ex presidente del Coni). Non a caso il Napoli qualche valutazione la sta già facendo da diversi giorni.”

Non è dunque da escludere un cambio in panchina per il Napoli a fine stagione, con le probabilità di separazione da Antonio Conte che si alzano sempre di più.