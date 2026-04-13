Assemblea FIGC, ecco il favorito come presidente: anche il Napoli tra i sostenitori

Il futuro del calcio italiano passa dalla giornata di oggi. Nella mattinata odierna, infatti, è andata in scena l’assemblea della FIGC, necessaria per comprendere i candidati e soprattutto le preferenze dei club di Serie A. Quest’ultime sembrano aver deciso, con grande maggioranza, per il nome di Giovanni Malagò, ora favorito per le elezioni del 22 giugno.

Assemblea FIGC, Malagò è il favorito: 18 club a favore tra cui il Napoli

Come riportato da Sky Sport, sono aumentate a 18 le preferenze per il nome di Giovanni Malagò. Quest’ultimo, caldeggiato e voluto fortemente da figure come Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta, ha ottenuto l’assenso di 18 club su 20.

Unici non favorevoli Lazio e Verona, che non hanno espresso una propria preferenza ma che vorrebbero prima rivedere il sistema normativo.

Si va dunque verso un chiaro e netto favorito per le elezioni del 22 giugno, dove verrà deciso chi sarà alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio, a seguito delle dimissioni dell’ormai ex presidente Gabriele Gravina.