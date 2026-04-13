Chivu, che bordata a Conte e al Napoli: avete sentito cosa ha detto?

L’Inter vince a Como con una grande rimonta e ipoteca lo Scudetto, e nel post-partita Cristian Chivu non ha perso occasione per lanciare una vera e propria bordata a Conte e al suo Napoli (oltre che al Milan e ad Allegri). Il tecnico rumeno ha infatti punzecchiato il tecnico leccese, reo secondo lui di usare troppo l’alibi dell’obiettivo quarto posto alla domanda su una possibile rincorsa verso il titolo.

Le parole di Chivu

Alla domanda se il campionato si possa ormai considerare chiuso, Chivu ha lanciato una frecciatina ai suoi colleghi:

“Se si è chiusa la lotta scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione in Champions e dico che siamo contenti che ci stiamo avvicinando all’obiettivo Champions. Ormai fatta? Non siamo matematicamente in Champions, perciò ci stiamo avvicinando.”

La distanza di 9 punti consente a Chivu di iniziare a fare qualche gioco mentale nei confronti delle rivali, e sarà interessante sentire come Conte risponderà alle parole di Chivu nella prossima intervista. Ma una cosa è certa: finché la matematica non condannerà il Napoli, Conte farà di tutto per confermare il tricolore, anche se l’impresa sembra più complicata che mai.