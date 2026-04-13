Azzurro nel mirino a Parma: la bocciatura è netta, che batosta

Juan Jesus commette un errore gravissimo dopo sessanta secondi in Parma-Napoli: ignora Strefezza e raddoppia inutilmente su Elphege, lasciando l’avversario libero di segnare.
Juan Jesus: l’errore che costa il gol al Parma
L’esterno brasiliano del Napoli sbaglia la lettura difensiva nel momento più pericoloso possibile. Strefezza si invola e supera Milinkovic senza ostacoli. Non è un episodio isolato: Juan Jesus fatica costantemente su quel lato, chiude troppo e concede spazi continui all’avversario.
Le amnesie sugli attaccanti del Parma che lavorano in asse si ripetono per tutta la durata del primo tempo. La scelta tattica è disastrosa secondo i quotidiani, che non usano mezzi termini nel giudicare la prestazione del difensore.
‘Corriere dello Sport’ assegna 4, ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Tuttosport’ 5. ‘Il Mattino’, ‘Corriere della Sera’ e ‘Repubblica’ si fermano a 4,5. Tutti i giornali sottolineano il medesimo problema: l’incapacità di marcare Strefezza con attenzione, permettendogli di operare liberamente sulla fascia.
L’errore iniziale condiziona psicologicamente Juan Jesus, che perde sicurezza e tranquillità. Il brasiliano non recupera durante il primo tempo, anzi peggiora progressivamente.
Conte sostituisce Juan Jesus: Beukema entra al suo posto
Antonio Conte non aspetta l’intervallo per correre ai ripari. Al termine del primo tempo, l’allenatore azzurro toglie Juan Jesus e inserisce Beukema. La decisione risponde a due necessità concrete: il Napoli soffre tatticamente da quel lato della difesa e il brasiliano è visibilmente condizionato dall’errore iniziale.
Nel secondo tempo la situazione migliora. Beukema non commette errori clamorosi e il Parma, schierato in blocco basso, riduce gli spazi per gli attacchi rapidi sulla fascia.
L’azione che porta al pareggio di McTominay nasce dai piedi dell’olandese, che dimostra una lettura del gioco superiore rispetto al compagno sostituito. Il Napoli pareggia grazie al cambio tattico di Conte, che corregge immediatamente l’assetto dopo aver visto Juan Jesus in difficoltà già nei primi minuti di Parma-Napoli.