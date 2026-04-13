Arriva la netta critica a Conte: “Gli hanno comprato a 35 milioni Beukema e non lo fa giocare”

Beukema comprato a 35 milioni e Conte lo voleva da marzo scorso, eppure il difensore resta in panchina mentre Juan Jesus gioca. La scelta tattica alimenta il dibattito sulla gestione degli azzurri.
Beukema e il Napoli: acquisto richiesto, campo negato
Antonio Conte aveva indicato chiaramente il profilo a marzo dell’anno scorso. La dirigenza partenopea ha investito circa 35 milioni di euro per accontentare il tecnico salentino. Eppure il difensore olandese si ritrova sistematicamente relegato in panchina, mentre Juan Jesus continua a giocare titolare. La situazione crea una frattura evidente tra le scelte di mercato e le decisioni di campo.
Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha sollevato il tema con durezza sul suo canale YouTube. “Gli hanno preso Beukema che lui aveva chiesto a marzo dell’anno scorso, è stato pagato intorno ai 35 milioni, poi lo mette in panchina perché fa giocare Juan Jesus. Che l’hanno preso a fare?“ La domanda retorica nasconde una critica concreta: investire risorse significative per un giocatore che non trova spazio rappresenta una contraddizione gestionale.