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Arriva la netta critica a Conte: “Gli hanno comprato a 35 milioni Beukema e non lo fa giocare”

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Arriva la netta critica a Conte: “Gli hanno comprato a 35 milioni Beukema e non lo fa giocare”
Conte e Stellini a colloquio prima di Genoa-Napoli. Fonte: ANSA
Conte e Stellini parlano

Beukema comprato a 35 milioni e Conte lo voleva da marzo scorso, eppure il difensore resta in panchina mentre Juan Jesus gioca. La scelta tattica alimenta il dibattito sulla gestione degli azzurri.

Beukema e il Napoli: acquisto richiesto, campo negato

Antonio Conte aveva indicato chiaramente il profilo a marzo dell’anno scorso. La dirigenza partenopea ha investito circa 35 milioni di euro per accontentare il tecnico salentino. Eppure il difensore olandese si ritrova sistematicamente relegato in panchina, mentre Juan Jesus continua a giocare titolare. La situazione crea una frattura evidente tra le scelte di mercato e le decisioni di campo.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha sollevato il tema con durezza sul suo canale YouTube. Gli hanno preso Beukema che lui aveva chiesto a marzo dell’anno scorso, è stato pagato intorno ai 35 milioni, poi lo mette in panchina perché fa giocare Juan Jesus. Che l’hanno preso a fare? La domanda retorica nasconde una critica concreta: investire risorse significative per un giocatore che non trova spazio rappresenta una contraddizione gestionale.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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